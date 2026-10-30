Tây Ban Nha chạy đua tìm kiếm người sống sót sau vụ tai nạn tàu cao tốc khiến 68 người thiệt mạng

Lực lượng cứu hộ Tây Ban Nha đang khẩn trương tìm kiếm những người có thể còn sống sót trong đống toa tàu biến dạng sau vụ va chạm giữa hai đoàn tàu cao tốc tại tỉnh Toledo. Vụ tai nạn khiến ít nhất 68 người thiệt mạng, đồng thời làm dấy lên những lo ngại về an toàn đường sắt tại quốc gia này.

Theo Reuters ngày 29/10/2026, các đội cứu hộ tiếp tục làm việc xuyên đêm tại hiện trường vụ va chạm xảy ra hôm 28/10, ở khu vực nông thôn thuộc tỉnh Toledo, miền trung Tây Ban Nha. Cần cẩu được huy động để nâng những phần xác tàu bị phá hủy, trong khi lực lượng chức năng cẩn thận kiểm tra từng toa với hy vọng tìm thấy thêm người sống sót.

Tại hiện trường, các nhân viên khẩn cấp được nhìn thấy đưa một vật thể có vẻ là thi thể, được quấn trong chăn, ra khỏi một đoàn tàu. Công tác tìm kiếm vẫn được tiến hành thận trọng bởi nhà chức trách chưa thể khẳng định không còn nạn nhân mắc kẹt bên trong những khối kim loại bị xoắn méo.

Esther Padilla, người phát ngôn chính quyền khu vực Castilla-La Mancha, cho biết các đội cứu hộ vẫn đang kiểm tra kỹ lưỡng hiện trường. Đội chó nghiệp vụ cũng đã được triển khai để hỗ trợ tìm kiếm và sẽ tiếp tục rà soát nhằm bảo đảm không bỏ sót bất kỳ nạn nhân nào.

Với số người thiệt mạng lên tới 68, thảm kịch này trở thành một trong những vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng nhất tại châu Âu kể từ vụ trật bánh tàu ở Santiago de Compostela, Tây Ban Nha, năm 2013.

Trước những mất mát nghiêm trọng, chính phủ Tây Ban Nha đã tuyên bố ba ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân. Thủ tướng Pedro Sanchez dự kiến tới Toledo trong ngày 29/10 để tham gia cuộc họp giám sát và điều phối hoạt động ứng phó khẩn cấp. Trong khi đó, Alberto Nuñez Feijoo, lãnh đạo đảng Nhân dân trung hữu, cũng dự kiến đến thị trấn Urda, gần khu vực xảy ra tai nạn.

Thảm kịch đã làm gián đoạn hoạt động vận động tranh cử trước cuộc bầu cử sớm dự kiến diễn ra ngày 29/11. Lãnh đạo hai đảng lớn nhất Tây Ban Nha quyết định tạm dừng các sự kiện tranh cử trong bối cảnh cả nước hướng sự chú ý về công tác cứu hộ và những gia đình đang chịu ảnh hưởng bởi vụ việc.

Bên cạnh nỗi đau mất mát, vụ tai nạn còn làm bùng lên cuộc tranh luận về mức độ an toàn của hệ thống đường sắt Tây Ban Nha. Đây vốn là một trong những mạng lưới đường sắt dài nhất châu Âu và từng được xem là niềm tự hào của quốc gia này.

Theo Bộ trưởng Giao thông Tây Ban Nha Oscar Puente, vụ việc xảy ra sau khi một số đoàn tàu tự động dừng lại do sự cố tín hiệu. Sau đó, một đoàn tàu thuộc công ty đường sắt quốc doanh Renfe được cho phép tiếp tục di chuyển với tốc độ bình thường, dù phía trước có một đoàn tàu của đơn vị vận hành Iryo đang dừng lại.

Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ va chạm vẫn cần được làm rõ. Công đoàn lái tàu Tây Ban Nha SEMAF cho biết họ không muốn đưa ra suy đoán khi chưa có đầy đủ thông tin về diễn biến sự việc. Tổ chức này nhấn mạnh cần thận trọng cho đến khi các cơ quan chức năng xác định được chính xác những gì đã xảy ra.

Đáng chú ý, vụ tai nạn xảy ra trong bối cảnh Tây Ban Nha từng ghi nhận một vụ tai nạn chết người khác vào tháng 1/2026, liên quan đến cùng các công ty đường sắt trên cùng tuyến đường. Những sự cố liên tiếp khiến yêu cầu tăng cường đầu tư và cải thiện các biện pháp bảo đảm an toàn ngày càng trở nên cấp thiết.

Trong ngày 29/10, các lái tàu Tây Ban Nha vẫn tiến hành cuộc đình công đã được lên kế hoạch từ trước nhằm gây sức ép yêu cầu tăng đầu tư cho an toàn đường sắt. SEMAF cho biết tổ chức này đang xem xét những bước đi tiếp theo để thúc đẩy các thay đổi mang tính căn bản trong hệ thống bảo đảm an toàn.

Vụ tai nạn không chỉ để lại những mất mát nặng nề đối với các gia đình nạn nhân mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về quy trình vận hành, hệ thống tín hiệu và cơ chế kiểm soát an toàn trên đường sắt. Trong khi lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm tại hiện trường, dư luận Tây Ban Nha đang chờ đợi câu trả lời rõ ràng về nguyên nhân thảm kịch cũng như những biện pháp sẽ được triển khai để ngăn chặn các vụ việc tương tự.

Hiện công tác cứu hộ vẫn là ưu tiên hàng đầu. Các đội tìm kiếm tiếp tục rà soát những toa tàu bị phá hủy với hy vọng không còn ai bị bỏ lại trong đống đổ nát, giữa lúc đất nước bước vào những ngày quốc tang đầy đau thương.