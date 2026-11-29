Tàu Med Emre bị lật ngoài khơi đảo Ibiza với khoảng 7.000 tấn dầu diesel trong khoang chứa. (Ảnh: AFP)

Tối 25/11, tàu Med Emre mang cờ Malta, thuộc hãng vận tải biển YMN của Thổ Nhĩ Kỳ, bị lật khi đang trên hành trình từ Algeciras đến Barcelona. Vụ tai nạn khiến máy trưởng của tàu thiệt mạng. Theo cơ quan hàng hải Tây Ban Nha, ngoài thời tiết xấu với những con sóng cao hơn 4 m, các thao tác liên quan đến hệ thống két nước dằn tàu cũng có thể là yếu tố dẫn đến tai nạn. Nguyên nhân chính xác vẫn đang được điều tra.

Điều đáng lo ngại là bên trong con tàu đang úp ngược trên mặt biển vẫn còn khoảng 7.000 tấn dầu diesel, tương đương 8 triệu lít, cùng 160 tấn nhiên liệu phục vụ hoạt động của tàu.

Chiến dịch cứu hộ kéo dài nhiều tuần

Ngày 27/11, Bộ Giao thông Tây Ban Nha quyết định kéo tàu Med Emre về cảng Cartagena, dự kiến đến nơi ngày 30/11. Do phần lớn thân tàu chìm dưới nước, việc lựa chọn cảng tiếp nhận gặp nhiều khó khăn. Khu cảng Escombreras có độ sâu 35 m, ít chịu tác động của sóng gió, đồng thời có các cơ sở hóa dầu đủ khả năng tiếp nhận lượng nhiên liệu được thu hồi.

Theo kế hoạch, lực lượng cứu hộ sẽ triển khai phao quây chống tràn dầu trước khi tiến hành hút nhiên liệu khỏi các khoang chứa. Công việc này có thể kéo dài nhiều tuần. Sau đó, con tàu sẽ được đưa trở lại tư thế bình thường để tiếp tục xử lý.

Lo ngại ô nhiễm môi trường

Ngày 28/11, chính quyền vùng Murcia tuyên bố sẽ đề nghị tòa án ngăn chặn việc đưa tàu Med Emre về Cartagena vì lo ngại nguy cơ ô nhiễm các khu bảo tồn thiên nhiên ven biển, ảnh hưởng đến hoạt động đánh bắt thủy sản và sản xuất công nghiệp.

Trong khi đó, Bộ Giao thông Tây Ban Nha khẳng định việc lựa chọn cảng Cartagena dựa trên những đánh giá kỹ thuật và yêu cầu bảo đảm an toàn cho chiến dịch cứu hộ.

Đến ngày 28/11, các cơ quan chức năng chưa phát hiện tình trạng ô nhiễm dọc hành trình lai dắt. Tuy nhiên, một vệt nhiên liệu gần khu vực tàu gặp nạn vẫn đang được giám sát. Nguy cơ ô nhiễm môi trường chỉ thực sự giảm khi hàng nghìn tấn nhiên liệu được đưa ra khỏi con tàu một cách an toàn.

Nh.Thạch