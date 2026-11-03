Tây Ban Nha: Cầu thủ 30 tuổi tử vong sau pha va chạm với thủ môn

Tiền đạo Jesús de Miguel. (Ảnh: Tenerife)

Ngày 3/11, câu lạc bộ Tenerife xác nhận tiền đạo Jesús de Miguel Alameda đã qua đời lúc 8 giờ sáng cùng ngày (giờ địa phương), sau khi được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đại học Nuestra Senora de Candelaria, thuộc quần đảo Canary, Tây Ban Nha.

Thông tin được đưa ra chưa đầy một ngày sau vụ va chạm nghiêm trọng xảy ra trong trận đấu giữa Tenerife và FC Andorra tại Giải bóng đá hạng hai Tây Ban Nha, tối 2/11.

Sự cố xảy ra ở phút bù giờ thứ bảy của hiệp 2, khi hai đội đang hòa 2-2 trên sân Heliodoro Rodríguez López. Trong tình huống tranh chấp bóng dài, thủ môn Jesús Owono của FC Andorra lao lên gần khu vực giữa sân để phá bóng và va chạm mạnh với tiền đạo Jesús de Miguel.

Sau pha va chạm, cầu thủ Tenerife ngã xuống sân và nằm bất động. Các cầu thủ hai đội lập tức ra hiệu yêu cầu đội ngũ y tế vào sân hỗ trợ.

Nhân viên y tế tiến hành sơ cứu trong hơn 5 phút trước khi chuyển De Miguel lên xe cứu thương tới bệnh viện. Theo truyền thông Tây Ban Nha, tiền đạo 30 tuổi bị ngừng tim trên đường đến bệnh viện nhưng đã được lực lượng cấp cứu hồi sức.

Trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp đối với thủ môn Jesús Owono và quyết định dừng trận đấu. Sự cố khiến các cầu thủ hai đội bàng hoàng, nhiều đồng đội của De Miguel không giấu được nước mắt.

Trong thông báo ban đầu ngày 2/11, câu lạc bộ Tenerife cho biết De Miguel được điều trị tại khoa hồi sức tích cực trong tình trạng ổn định nhưng nghiêm trọng. Tuy nhiên, tình trạng thần kinh của cầu thủ này tiếp tục xấu đi trong những giờ sau đó.

Đến sáng 3/11, đội bóng Tây Ban Nha chính thức xác nhận De Miguel không qua khỏi.

Trong thông báo, câu lạc bộ Tenerife bày tỏ nỗi đau buồn sâu sắc trước sự ra đi của tiền đạo 30 tuổi, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình, người thân và những người yêu mến cầu thủ này. Gia đình De Miguel cũng cảm ơn sự động viên của cộng đồng bóng đá và đề nghị được tôn trọng quyền riêng tư trong thời điểm khó khăn.

Sự ra đi của De Miguel gây xúc động trong làng bóng đá Tây Ban Nha. Real Madrid, Barcelona cùng nhiều câu lạc bộ đã gửi lời chia buồn tới gia đình và tập thể Tenerife.

Jesús de Miguel sinh ngày 21/9/1996 tại Madrid, thi đấu ở vị trí tiền đạo. Trong sự nghiệp, anh từng khoác áo nhiều đội bóng Tây Ban Nha như Fuenlabrada, Navalcarnero, Unionistas de Salamanca và Castellón trước khi gia nhập Tenerife vào tháng 7/2025.

Dấu ấn nổi bật của De Miguel là giai đoạn khoác áo Castellón, nơi anh ghi 16 bàn thắng ở mùa giải 2023/2024, góp phần quan trọng giúp đội bóng giành quyền thăng hạng lên giải hạng hai Tây Ban Nha.

Tháng 7/2025, De Miguel ký hợp đồng ba năm với Tenerife và tiếp tục hành trình thi đấu chuyên nghiệp. Tuy nhiên, sự nghiệp của tiền đạo người Tây Ban Nha đã khép lại ở tuổi 30 sau vụ tai nạn đáng tiếc trên sân cỏ.

Vụ việc một lần nữa đặt ra vấn đề về công tác bảo đảm an toàn và ứng phó y tế đối với những tình huống va chạm nghiêm trọng trong thi đấu bóng đá chuyên nghiệp.