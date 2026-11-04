Tây Ban Nha: Bộ trưởng Giao thông từ chức sau tai nạn tàu cao tốc

Ngày 3/11, Bộ trưởng Giao thông Tây Ban Nha Óscar Puente tuyên bố từ chức sau vụ tai nạn tàu hỏa xảy ra gần thị trấn Urda, Tây Ban Nha, vào ngày 28/10, khiến 69 người thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương.

Bộ trưởng Giao thông Tây Ban Nha Óscar Puente tuyên bố từ chức sau vụ tai nạn tàu hỏa xảy ra ngày 28/10 khiến 69 người thiệt mạng. Ảnh: Reuters

Ông Puente công bố quyết định trên trong phiên điều trần trước Ủy ban Thường trực của Hạ viện Tây Ban Nha, cơ quan đại diện cho Hạ viện trong thời gian không tổ chức các phiên họp toàn thể.

Là thành viên Đảng Công nhân Xã hội Tây Ban Nha (PSOE) của Thủ tướng Pedro Sánchez, ông Puente khẳng định quyết định từ chức là điều “có lợi cho đất nước và nền dân chủ”. Ông nhấn mạnh đây là hành động thể hiện trách nhiệm chính trị, đồng thời tuyên bố: “Không phải tất cả các chính trị gia đều giống nhau”.

Cựu Bộ trưởng Giao thông Tây Ban Nha cũng cho biết sẽ không tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử tiếp theo, khẳng định mong muốn hành động xứng đáng với những giá trị và kỳ vọng của đảng mà ông là thành viên.

Trong phiên điều trần, ông Puente tiếp tục khẳng định tuyến đường sắt cao tốc Madrid - Seville, nơi xảy ra vụ tai nạn khiến 69 người thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương, vẫn đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn khi vận hành. Ông nhấn mạnh tuyến đường sắt này “không bị bỏ mặc hay lãng quên”, đồng thời dẫn chứng kế hoạch nâng cấp, cải tạo hạ tầng trị giá 780 triệu euro do Chính phủ Tây Ban Nha triển khai.

Ông Puente cũng công bố gói hỗ trợ trị giá 30 triệu euro (tương đương 33,5 triệu USD) dành cho gia đình các nạn nhân thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong vụ tai nạn xảy ra vào tuần trước.

Vụ tai nạn tại Urda xảy ra chỉ 9 tháng sau vụ trật bánh tàu hỏa gần thị trấn Adamuz, thuộc tỉnh Córdoba, miền Nam Tây Ban Nha, khiến 46 người thiệt mạng vào tháng 1. Cả hai vụ tai nạn đều xảy ra trên tuyến đường sắt Madrid - Seville.