Tây Ban Nha bị tuyển Anh ngắt mạch bất bại kỷ lục: 'Quãng nghỉ' cần thiết

Chấm dứt mạch bất bại kỷ lục

Rạng sáng 16/11/2026, Tây Ban Nha đã để thua Anh với tỷ số 2-3 trên sân nhà ở lượt trận cuối vòng bảng UEFA Nations League. Kết quả này chính thức khép lại chuỗi 43 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường của Tây Ban Nha - một kỷ lục kéo dài từ tháng 3/2024 cho đến trước trận đấu này.

Trước khi trận đấu diễn ra, Tây Ban Nha đã chắc suất vào vòng tứ kết Nations League và chỉ cần một trận hòa để giữ vững ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, có lẽ cảm giác “an tâm quá mức” khiến họ nhận tới 3 bàn thua. Anh dưới sự dẫn dắt của HLV Thomas Tuchel đã tận dụng tốt các cơ hội để giành trọn 3 điểm với những pha chuyển đổi trạng thái sắc bén.

Bị dẫn 3 bàn, Tây Ban Nha đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ và tạo ra thế trận áp đảo trong 30 phút cuối. Phút 63, Elliot Anderson phạm lỗi với Lamine Yamal trong vòng cấm và nhận thẻ đỏ trực tiếp. Trên chấm 11m, Mikel Oyarzabal ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3. Tây Ban Nha liên tục tổ chức tấn công và có bàn thắng thứ hai ở phút 75 do công của Nico Williams sau đường chuyền của Lamine Yamal. Nhưng thời gian còn lại, Bò tót vẫn bất lực trước khối bê tông ở hàng thủ Tam sư.

La Roja thua vì cất nhiều trụ cột

Nhìn vào tỷ số 2-3 và việc bị dẫn trước 0-3 sau 57 phút, nhiều ý kiến cho rằng phong độ của Tây Ban Nha đang đi xuống. Tuy nhiên, nếu xét đến bối cảnh trận đấu, cách bố trí đội hình và các số liệu chuyên môn, trận thua này giống một "tai nạn" trong quá trình xoay tua lực lượng hơn là một sự suy yếu về thực lực. Bởi HLV Luis de la Fuente đã không sử dụng đội hình mạnh nhất.

Do đã sớm giành vé vào tứ kết Nations League và các cầu thủ phải trải qua lịch thi đấu dày đặc ở cấp CLB, ban huấn luyện Tây Ban Nha quyết định trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ và dự bị trong đội hình xuất phát.

Ở hàng phòng ngự, ông De la Fuente sử dụng hậu vệ phải mới lần đầu đá chính là Marc Pubill. Việc Marc Pubill dính chấn thương và phải rời sân ngay phút 20 để nhường chỗ cho Pedro Porro càng khiến hệ thống phòng ngự của đội chủ nhà bị xáo trộn. Sau đó, sự thiếu kinh nghiệm của trung vệ trẻ Pau Cubarsi trong tình huống theo kèm Harry Kane ở phút 44 đã trực tiếp dẫn đến quả phạt đền mở tỷ số, làm thay đổi cục diện hiệp một.

Trên hàng tiền vệ và hàng công, Tây Ban Nha cũng thiếu vắng những trụ cột ngay từ đầu. Tiền vệ giữ nhịp Pedri ngồi trên băng ghế dự bị. Và đặc biệt là thiếu vắng mang tên Rodri, cầu thủ hay nhất World Cup 2026. Việc thiếu cả Pedri lẫn Rodri khiến khả năng kiểm soát nhịp độ và tạo đột biến của Tây Ban Nha trong hiệp đầu giảm đi đáng kể trước lối chơi áp sát của Anh.

Bộ đôi tiền vệ Fabian Ruiz và Mikel Merino làm tốt nhiệm vụ tranh chấp nhưng không tạo ra nhiều tình huống chuyển đổi trạng thái, kiểm soát thế trận. Trong khi đó, việc Yamal bị đau nhẹ trước trận cũng khiến anh ra sân không ở trạng thái tốt nhất và thi đấu thiếu cảm giác.

Sự khác biệt chỉ rõ rệt khi Luis de la Fuente đưa các trụ cột vào sân trong hiệp hai. Ngay đầu hiệp, ông tung vào Pedri, Fermin và Dean Huijsen trước khi sử dụng Nico Williams ở phút 72. Khi có sự góp mặt của Pedri ở tuyến giữa cùng cặp cánh Lamine Yamal - Nico Williams, khả năng luân chuyển bóng và tấn công của Tây Ban Nha được cải thiện rõ rệt.

'Quãng nghỉ' cần thiết

Các thông số chuyên môn sau trận cũng phản ánh đúng cục diện trên sân. Trong cả trận, Tây Ban Nha kiểm soát bóng 58%, thực hiện 545 đường chuyền với tỷ lệ chính xác 88% (so với 303 đường chuyền của tuyển Anh). Họ tung ra 21 cú dứt điểm - nhiều hơn gấp đôi so với 10 cú sút của đội khách - và đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng là 2,73 so với 2,28 của tuyển Anh. Nếu không mắc những sai lầm cá nhân từ đội hình thử nghiệm ở đầu mỗi hiệp và thủ môn James Trafford không có tới 7 pha cứu thua, Tây Ban Nha hoàn toàn có thể giành được một kết quả hòa hoặc thắng.

Việc chuỗi 43 trận bất bại dừng lại là điều bình thường trong bóng đá, đặc biệt ở một trận đấu mang tính chất thủ tục và ở một đấu trường không phải là ưu tiên số 1 như UEFA Nations League. Tây Ban Nha vừa thiếu lực lượng (không có Rodri, Pedri, Olmo, Erick Garcia… ở đội hình chính) vừa thiếu động lực do đã chắc suất đi tiếp nên thắng hay thua cũng không còn quá quan trọng.

Do vậy, có thể khẳng định trận thua này giúp HLV Luis de la Fuente có thêm đánh giá thực tế về chất lượng của các cầu thủ dự bị. Khi bước vào vòng tứ kết Nations League vào năm sau với đầy đủ lực lượng mạnh nhất, Tây Ban Nha vẫn giữ nguyên vị thế là đội tuyển hàng đầu thế giới.