Các cuộc thăm dò cho thấy đảng Nhân dân và đảng cực hữu Vox có thể cùng giành đa số tại Hạ viện, mở đường cho đảng này tham gia chính phủ.

Cuộc bầu cử sớm có thể đưa phe cực hữu vào chính phủ Tây Ban Nha lần đầu kể từ khi nước này khôi phục nền dân chủ. Ảnh: Unspash

Sau khi Quốc hội bác các biện pháp ứng phó với khủng hoảng nhà ở, ông Sánchez quyết định tổ chức bầu cử sớm với hy vọng giành đủ số ghế để thông qua các đề xuất của chính phủ. Giá thuê tăng và các vụ buộc người thuê rời nhà trở thành chủ đề lớn của chiến dịch tranh cử. Các giải pháp được đưa ra theo những hướng khác nhau, từ xây thêm nhà để tăng nguồn cung đến áp trần giá thuê.

Vox có thể giúp phe trung hữu lên nắm quyền

Trong đợt bầu cử này, cử tri Tây Ban Nha sẽ bầu 350 nghị sĩ Hạ viện. Để nắm đa số tuyệt đối, một đảng hoặc một nhóm đảng cần ít nhất 176 ghế. Trong cuộc bầu cử năm 2023, đảng Nhân dân (PP) theo đường lối trung hữu của ông Alberto Núñez Feijóo giành nhiều phiếu nhất, nhưng số ghế của PP và Vox cộng lại vẫn dưới ngưỡng này. Phần lớn các cuộc thăm dò lần này cho thấy hai đảng có thể giành đủ ghế.

PP và Vox đã cùng điều hành chính quyền tại bốn vùng. Ở cấp quốc gia, tùy số ghế giành được, Vox có thể thương lượng để nắm một số ghế bộ trưởng hoặc đứng ngoài nội các và bỏ phiếu ủng hộ ông Feijóo làm thủ tướng. Nếu vào nội các, Vox sẽ là đảng cực hữu đầu tiên tham gia chính phủ Tây Ban Nha kể từ khi nước này khôi phục nền dân chủ sau thời Francisco Franco. Kịch bản này được chú ý trong bối cảnh các đảng cực hữu cũng đang gia tăng ảnh hưởng tại một số nước châu Âu.

Sau cuộc bầu cử năm 2023, ông Sánchez ở lại cương vị thủ tướng nhờ sự ủng hộ của các đảng chủ trương tách vùng Catalonia khỏi Tây Ban Nha. Để đổi lấy sự ủng hộ đó, ông cam kết ân xá cho những người lãnh đạo nỗ lực ly khai năm 2017, vấp phải phản đối từ phe hữu và một bộ phận cử tri đảng Xã hội.

Một số cuộc thăm dò lần này cho thấy đảng Công nhân Xã hội Tây Ban Nha của ông Sánchez đã thu hẹp khoảng cách với PP nhờ thu hút thêm cử tri từ các đảng cánh tả nhỏ. Số phiếu chuyển sang đảng Xã hội có thể giúp đảng này giành thêm ghế. Tuy nhiên, nếu các đảng cánh tả nhỏ mất ghế, ông Sánchez có thể khó tập hợp đủ sự ủng hộ tại Hạ viện để tiếp tục cầm quyền.

Kinh tế tăng trưởng, người dân vẫn lo tiền thuê nhà

Tây Ban Nha nằm trong nhóm các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất Liên minh châu Âu (EU), còn tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần hai thập niên. Ông Sánchez nhấn mạnh những kết quả này khi vận động tranh cử, cùng với việc tăng lương tối thiểu và cải cách thị trường lao động. Dù vậy, nhiều cử tri cho biết họ chưa cảm nhận rõ sự cải thiện khi tiền thuê nhà, hóa đơn năng lượng và giá hàng tiêu dùng đều tăng.

Lao động nhập cư góp phần thúc đẩy tăng trưởng trong những năm ông Sánchez cầm quyền. Trong khi ông tiếp tục bảo vệ chính sách tiếp nhận người nhập cư, PP đề xuất dừng các đợt cấp quy chế cư trú trên diện rộng cho người chưa có giấy tờ hợp lệ và dùng hệ thống tính điểm để xét người muốn nhập cư hợp pháp. Vox muốn trục xuất người nhập cư không có giấy tờ, cắt giảm phúc lợi dành cho người nhập cư hợp pháp và ưu tiên công dân Tây Ban Nha khi phân bổ nhà ở. Một số nhà kinh tế lo ngại siết nhập cư có thể làm chậm tăng trưởng.

Sau tám năm cầm quyền, ông Sánchez còn chịu sức ép từ các bê bối tham nhũng liên quan đến những người thân cận, một vụ mất điện trên toàn quốc và hai tai nạn đường sắt chết người. Ông Feijóo lấy kinh nghiệm quản lý làm trọng tâm vận động, trong khi ông Sánchez cảnh báo về những thay đổi có thể xảy ra nếu Vox vào chính phủ. Ngoài các đề xuất về nhập cư, Vox còn muốn thu hẹp một số quyền liên quan đến phá thai và phản đối hôn nhân đồng giới.

Các điểm bỏ phiếu đóng cửa lúc 20 giờ ngày 29-11 theo giờ địa phương, tức 2 giờ sáng 30-11 theo giờ Việt Nam. Kết quả kiểm phiếu đầu tiên dự kiến được công bố khoảng một giờ sau đó. Nếu trong vòng hai tháng kể từ lần bỏ phiếu bầu thủ tướng đầu tiên tại Hạ viện vẫn chưa có ứng viên nào được thông qua, Tây Ban Nha sẽ phải tổ chức bầu cử lại.