Cuộc bầu cử được tổ chức sau khi Quốc hội không thông qua các biện pháp ứng phó với khủng hoảng nhà ở. Thủ tướng Pedro Sánchez quyết định tổ chức bầu cử sớm nhằm tìm kiếm sự ủng hộ lớn hơn cho chương trình điều hành.

Cử tri sẽ lựa chọn 350 nghị sĩ Hạ viện, trong đó một đảng hoặc liên minh cần ít nhất 176 ghế để đạt đa số tuyệt đối. Tại cuộc bầu cử năm 2023, đảng PP của ông Alberto Núñez Feijóo giành nhiều phiếu nhất nhưng không đủ ghế thành lập chính phủ. Các cuộc thăm dò lần này cho thấy PP và Vox có khả năng vượt ngưỡng đa số nếu kết hợp cùng nhau.

Hai đảng hiện cùng điều hành chính quyền tại 4 vùng. Tùy kết quả bầu cử, Vox có thể tham gia nội các hoặc đứng ngoài nhưng ủng hộ ông Feijóo làm thủ tướng. Trong khi đó, đảng Công nhân Xã hội Tây Ban Nha (PSOE) của ông Sánchez được ghi nhận thu hẹp khoảng cách với PP nhờ thu hút cử tri từ các đảng cánh tả nhỏ. Tuy nhiên, khả năng các lực lượng đồng minh mất ghế có thể khiến ông khó tập hợp đủ sự ủng hộ tại Quốc hội.

Về kinh tế, Tây Ban Nha thuộc nhóm nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất Liên minh châu Âu (EU), tỷ lệ thất nghiệp xuống mức thấp nhất trong gần 2 thập kỷ. Dù vậy, giá nhà ở, năng lượng và hàng tiêu dùng tăng cao vẫn gây áp lực lên đời sống người dân.

Chính sách nhập cư cũng là vấn đề gây chia rẽ. Ông Sánchez coi lao động nhập cư là động lực tăng trưởng, trong khi PP và Vox chủ trương siết chặt chính sách tiếp nhận và cư trú. Một số nhà kinh tế cảnh báo việc hạn chế nhập cư có thể ảnh hưởng đến đà tăng trưởng.

Theo kế hoạch, các điểm bỏ phiếu đóng cửa lúc 20 giờ ngày 29/11 theo giờ địa phương, tức 2 giờ ngày 30/11 theo giờ Việt Nam. Kết quả kiểm phiếu đầu tiên dự kiến được công bố khoảng một giờ sau đó. Nếu trong vòng hai tháng kể từ lần bỏ phiếu bầu thủ tướng đầu tiên tại Hạ viện vẫn chưa có ứng viên nào được thông qua, Tây Ban Nha sẽ phải tổ chức bầu cử lại.