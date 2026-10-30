Tây Ban Nha bắt đầu 3 ngày quốc tang sau thảm họa tàu cao tốc khiến nhiều người thương vong

Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào lúc 8h54 sáng thứ Tư (28/10) trên tuyến đường sắt cao tốc nối thủ đô Madrid với vùng Andalusia, đoạn qua tỉnh Toledo thuộc vùng Castilla-La Mancha.

Dữ liệu vận hành cho biết đoàn tàu mang số hiệu 6076 của hãng tư nhân Iryo chở 147 hành khách gặp sự cố nên phải dừng lại trên đường ray. Chỉ vài phút sau, đoàn tàu AVE mang số hiệu 2080 của hãng đường sắt quốc gia Renfe chở 397 hành khách di chuyển cùng chiều phía sau đã đâm mạnh vào đuôi tàu Iryo. Cú va chạm ở tốc độ cao xé nát đuôi tàu, hất tung nhiều toa xuống hố sâu bên đường và tạo nên cảnh tượng hỗn loạn.

Toàn cảnh khu vực xảy ra thảm họa đường sắt nghiêm trọng trên tuyến Madrid - Andalusia khiến 68 người tử vong. Ảnh: SCMP

Tính đến ngày 29/10, cơ quan chức năng xác nhận ít nhất 68 người đã tử vong và 80 người bị thương, trong đó có 15 trường hợp nguy kịch. Ngay sau sự cố, lực lượng cứu hộ, nhân viên y tế cùng Đơn vị Cứu trợ Khẩn cấp Quân đội (UME) đã được huy động tối đa. Thị trấn Urda lân cận cũng trưng dụng nhà thi đấu thể thao làm trung tâm tiếp nhận, sơ cứu và hỗ trợ nạn nhân. Trước tình hình nghiêm trọng, Thủ tướng Pedro Sánchez đã hủy toàn bộ lịch trình công tác để trực tiếp chỉ đạo khắc phục hậu quả, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân.

Đây là thảm họa đường sắt nghiêm trọng thứ hai tại Tây Ban Nha trong năm nay, dấy lên nghi vấn lớn về tính an toàn của mạng lưới tàu cao tốc hiện đại này. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Óscar Puente gọi vụ tai nạn là "khó hiểu". Điều tra ban đầu cho thấy hệ thống tín hiệu tự động gặp sự cố khiến tuyến đường phải chuyển sang điều khiển thủ công, và một sai sót trong khâu điều phối tại trung tâm Atocha có thể đã cấp lệnh cho tàu Renfe di chuyển với tốc độ bình thường dù tàu Iryo đang đứng yên phía trước. Hiện chính phủ Tây Ban Nha đã tạm dừng lưu thông trên tuyến Madrid - Andalusia để tập trung điều tra và sửa chữa hạ tầng.