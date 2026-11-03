Tây Ban Nha: 69 người chết, Bộ trưởng Giao thông chịu sức ép

Theo Reuters ngày 3-11, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết Chính phủ sẽ thông qua gói hỗ trợ nhằm tăng mức bồi thường, đẩy nhanh tiến độ chi trả và cải thiện chế độ trợ cấp cho những người bị thương trong vụ tai nạn.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez phát biểu tại Diễn đàn World in Progress ở Barcelona, thông báo Chính phủ sẽ triển khai gói hỗ trợ dành cho các nạn nhân và gia đình người thiệt mạng trong vụ tai nạn đường sắt. Ảnh: Chính phủ Tây Ban Nha

Một trong những nội dung đáng chú ý là tăng gấp đôi khoản chi trả theo bảo hiểm hành khách bắt buộc, đồng thời thiết lập cơ chế tạm ứng tiền bồi thường để các gia đình bị ảnh hưởng sớm nhận được hỗ trợ. Chính phủ cũng dự kiến tổ chức các văn phòng tiếp nhận, giải quyết thủ tục riêng cho nạn nhân và thân nhân.

Phát biểu tại Diễn đàn quốc tế World in Progress (Thế giới đang chuyển mình) ở Barcelona ngày 2-11, ông Pedro Sanchez nhấn mạnh ưu tiên trước mắt là hỗ trợ những người chịu ảnh hưởng và khôi phục niềm tin của công chúng đối với hệ thống đường sắt cao tốc quốc gia.

Vụ tai nạn khiến 69 người thiệt mạng đã gây chấn động dư luận Tây Ban Nha. Đáng chú ý, đây là thảm họa đường sắt nghiêm trọng nhất tại nước này kể từ năm 2013, đồng thời là vụ tai nạn thứ hai gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng trên cùng tuyến đường sắt trong năm 2026. Hồi tháng 1 năm nay, một vụ tai nạn khác trên tuyến này đã khiến 46 người thiệt mạng.

Hai thảm họa liên tiếp làm dấy lên những lo ngại về công tác bảo trì, hệ thống tín hiệu và quy trình vận hành mạng lưới đường sắt cao tốc của Tây Ban Nha.

Trong bối cảnh đó, Bộ trưởng Giao thông Oscar Puente dự kiến phải giải trình trước Ủy ban Thường trực của Quốc hội Tây Ban Nha vào ngày 3-11 về cách thức xử lý vụ tai nạn. Ông đang phải đối mặt với những lời kêu gọi từ chức, trong đó có cả ý kiến từ một số đồng minh trong liên minh cầm quyền.

Tuy nhiên, ông Puente bác bỏ khả năng từ nhiệm, khẳng định trách nhiệm của mình là đối diện với khủng hoảng, giải thích những gì đã xảy ra và tìm giải pháp khắc phục các vấn đề của hệ thống đường sắt.

Trước đó, Bộ trưởng Giao thông Tây Ban Nha cho biết sự cố máy tính đã khiến hệ thống tín hiệu đường sắt ngừng hoạt động. Ông cũng đặt câu hỏi về quyết định của trung tâm điều hành khi cho phép đoàn tàu tiếp tục hành trình sau sự cố. Theo ước tính của các nhà điều tra, tốc độ va chạm giữa hai đoàn tàu vào khoảng 160-200km/h.

Trong khi nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra, các công đoàn ngành đường sắt cảnh báo không nên vội quy trách nhiệm cho lỗi con người khi chưa có kết luận đầy đủ.

Theo báo El País, Chính phủ Tây Ban Nha đang xem xét một số biện pháp nhằm tăng cường an toàn vận hành. Trong đó, đáng chú ý là đề xuất giới hạn tốc độ ở mức 40km/h khi hệ thống tín hiệu gặp sự cố và lái tàu phải dựa vào tầm nhìn trực tiếp để phát hiện chướng ngại vật. Các phương án khác bao gồm tăng nhân lực tại các trung tâm điều hành và cải thiện điều kiện làm việc của nhân viên đường sắt.

Tây Ban Nha cũng dự kiến đẩy nhanh việc triển khai Hệ thống quản lý giao thông đường sắt châu Âu (ERTMS), tiêu chuẩn chung về điều khiển và tín hiệu đường sắt. Việc triển khai hệ thống này hiện chậm tiến độ trên tuyến đường xảy ra hai vụ tai nạn nghiêm trọng trong năm nay.

Những diễn biến trên đặt Chính phủ Tây Ban Nha trước sức ép kép: vừa phải nhanh chóng hỗ trợ các gia đình nạn nhân, vừa chứng minh năng lực quản lý và bảo đảm an toàn cho mạng lưới đường sắt quốc gia. Kết quả điều tra cùng những biện pháp khắc phục cụ thể sẽ có ý nghĩa quyết định đối với nỗ lực khôi phục niềm tin của công chúng.