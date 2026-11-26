Giá trị chiến lược của Tây Balkan

Hội nghị thượng đỉnh EU – Tây Balkan hôm 25/11 (giờ địa phương) đã khép lại tại Brussels (Bỉ), với tuyên bố tái khẳng định triển vọng gia nhập khối của các đối tác trong khu vực, đồng thời kêu gọi đẩy nhanh những cải cách cần thiết để hiện thực hóa mục tiêu này.

Tuyên bố Brussels cũng xác định hợp tác quốc phòng, an ninh mạng, quản lý di cư, phòng, chống tội phạm có tổ chức và đa dạng hóa nguồn cung năng lượng là những lĩnh vực quan trọng trong quan hệ EU – Tây Balkan.

Đây là hội nghị thượng đỉnh thứ hai giữa hai bên trong năm 2026, sau cuộc gặp tại Tivat (Montenegro) hồi tháng 6, phản ánh mức độ gắn kết chính trị ngày càng sâu sắc giữa Brussels và khu vực.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa nhấn mạnh việc kết nạp các đối tác Tây Balkan không chỉ là ưu tiên của khối mà còn là một khoản đầu tư địa chính trị có ý nghĩa then chốt. Ảnh: Consilium Europa.

Nằm ở Đông Nam châu Âu, Tây Balkan có vị trí kết nối giữa Trung Âu, Địa Trung Hải và Thổ Nhĩ Kỳ. Trong chính sách mở rộng của EU, khu vực này bao gồm Albania, Bosnia và Herzegovina, Montenegro, Bắc Macedonia, Serbia và Kosovo.

Ngay từ Hội nghị thượng đỉnh Thessaloniki năm 2003, EU đã khẳng định triển vọng gia nhập khối của các đối tác Tây Balkan. Tuy nhiên, theo giới quan sát, xung đột Nga – Ukraine bùng phát vào tháng 2/2022 đã tạo thêm động lực địa chính trị cho tiến trình này.

Với vị trí địa lý tiếp giáp nhiều quốc gia thành viên EU, những bất ổn tại Tây Balkan có thể tác động trực tiếp đến an ninh của khối. Bên cạnh những vấn đề tồn tại từ các cuộc xung đột trong thập niên 1990, khu vực này còn nằm trên một trong những tuyến di cư chính vào EU.

Thúc đẩy hội nhập Tây Balkan vì thế cũng tạo điều kiện để Brussels tăng cường hợp tác quản lý biên giới, phòng, chống buôn người, buôn bán ma túy và các loại tội phạm xuyên quốc gia.

Tây Balkan còn giữ vai trò quan trọng trong chiến lược kết nối của châu Âu. Các hành lang giao thông xuyên khu vực, điển hình là Hành lang VIII nối biển Adriatic với Biển Đen qua Albania, Bắc Macedonia và Bulgaria, có thể giúp tăng cường lưu thông hàng hóa giữa các thị trường. Trong lĩnh vực năng lượng, phát triển mạng lưới kết nối xuyên biên giới cũng tạo điều kiện để đa dạng hóa nguồn cung và các tuyến vận chuyển.

Về kinh tế, theo Hội đồng EU, kim ngạch thương mại hàng hóa giữa khối và sáu đối tác Tây Balkan đạt 88,1 tỷ euro trong năm 2025, tăng 124% trong một thập kỷ. Những mặt hàng trao đổi chủ yếu gồm máy móc, thiết bị, kim loại cơ bản, khoáng sản và hóa chất. Việc thúc đẩy hội nhập khu vực sẽ tạo thêm cơ hội để EU mở rộng thị trường, tăng cường liên kết sản xuất và củng cố chuỗi cung ứng.

Tuy nhiên, EU không phải là chủ thể duy nhất có lợi ích tại Tây Balkan. Nga duy trì ảnh hưởng thông qua các mối liên hệ lâu đời về lịch sử, văn hóa, ngoại giao và năng lượng, Trung Quốc mở rộng hợp tác thông qua đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng.

Đáng chú ý, Serbia vừa theo đuổi mục tiêu gia nhập EU, vừa duy trì quan hệ với Moskva và Bắc Kinh. Điều này cho thấy các đối tác Tây Balkan cũng chủ động đa dạng hóa quan hệ đối ngoại nhằm phục vụ nhu cầu phát triển và lợi ích quốc gia.

Trong bối cảnh đó, Brussels ngày càng chú trọng nâng cao sức hấp dẫn của EU bằng những lợi ích thiết thực. Một bước đi đáng chú ý là Kế hoạch tăng trưởng dành cho Tây Balkan được Ủy ban châu Âu đưa ra năm 2023, với nguồn tài chính 6 tỷ euro trong giai đoạn 2024-2027.

Sáng kiến này hướng tới thu hẹp khoảng cách phát triển, thúc đẩy hợp tác kinh tế nội vùng và tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp từng bước hưởng lợi từ thị trường chung châu Âu trước khi trở thành thành viên chính thức.

Những rào cản trên con đường gia nhập

Mặc dù động lực mở rộng được khôi phục, tiến trình hội nhập của các đối tác Tây Balkan vẫn diễn ra không đồng đều.

Montenegro hiện là quốc gia đạt nhiều tiến triển nhất. Hôm 19/11, EU và Montenegro đã tạm thời khép lại hai chương đàm phán về thuế và chính sách khu vực, nâng tổng số chương được tạm thời hoàn tất lên 25/33. Ủy ban châu Âu đánh giá mục tiêu kết thúc đàm phán vào cuối năm 2026 của Montenegro là khả thi. Cùng với Montenegro, Albania cũng đang đi đầu trong tiến trình gia nhập.

Các đại biểu dự Hội nghị thượng đỉnh EU – Tây Balkan hôm 25/11. Ảnh: Consilium Europa.

Đối với Bắc Macedonia, rào cản đáng kể hiện nay là việc sửa đổi hiến pháp để ghi nhận cộng đồng người Bulgaria, một cam kết được đưa ra năm 2022 nhằm tháo gỡ bất đồng với Bulgaria. Tuy nhiên, Skopje vẫn chưa thông qua những sửa đổi cần thiết, khiến tiến trình đàm phán chưa thể tiến xa hơn.

Trong khi đó, Bosnia và Herzegovina vẫn chưa chính thức mở đàm phán gia nhập. Những bất đồng giữa các lực lượng chính trị, khó khăn trong việc xây dựng bộ máy điều hành thống nhất và hạn chế về tính độc lập của hệ thống tư pháp đang cản trở việc thực hiện các yêu cầu cải cách của EU.

Đối với Serbia, hai vấn đề lớn là bình thường hóa quan hệ với Kosovo và điều chỉnh chính sách đối ngoại phù hợp với định hướng chung của EU, trong đó có các biện pháp trừng phạt Nga. Đáng chú ý, Serbia không tham dự hội nghị ngày 25/11 do đang trong quá trình chuyển tiếp chính trị và thành lập chính phủ mới.

Riêng Kosovo, triển vọng gia nhập còn gặp trở ngại do năm quốc gia thành viên EU, gồm Tây Ban Nha, Hy Lạp, Romania, Slovakia và Cyprus, chưa công nhận nền độc lập của Kosovo.

Những thực tế trên cho thấy tiến trình mở rộng EU không chỉ phụ thuộc vào năng lực cải cách của từng đối tác mà còn chịu tác động của các bất đồng song phương, vấn đề lịch sử và sự khác biệt trong định hướng đối ngoại.

Trong nghiên cứu công bố hôm 11/11 trên cổng thông tin của Nghị viện châu Âu, các chuyên gia Matteo Bonomi, Nikoleta Djukanović và Gentian Elezi cho rằng EU cần dung hòa lợi ích địa chính trị với việc duy trì các tiêu chuẩn kết nạp thành viên. Theo đó, việc tạo điều kiện để các đối tác Tây Balkan từng bước tiếp cận những lợi ích của EU phải là bước đệm thúc đẩy tiến trình gia nhập, chứ không phải giải pháp thay thế tư cách thành viên chính thức.

Ở chiều ngược lại, bản thân EU cũng cần chuẩn bị cho việc mở rộng, bởi sự gia tăng số lượng thành viên sẽ kéo theo những thay đổi về phân bổ ngân sách, chính sách hỗ trợ phát triển và cơ chế ra quyết định của khối. Hơn nữa, việc kết nạp thành viên mới đòi hỏi sự nhất trí của toàn bộ 27 nước thành viên EU hiện nay. Điều này đồng nghĩa với việc bất đồng giữa một quốc gia ứng cử viên và chỉ một thành viên EU cũng có thể khiến tiến trình gia nhập bị đình trệ.