Taxi tự lái Waymo chủ động báo cảnh sát khi phát hiện hành khách giấu súng

Một chiếc taxi tự lái của Waymo tại San Francisco đã phát hiện vi phạm liên quan đến súng và chủ động gọi cảnh sát, dẫn đến việc bắt giữ hai thiếu niên mang theo súng AR kiểu ghost gun. Đây không phải lần đầu tiên xe tự lái của Waymo can thiệp khi hành khách vi phạm quy định.

Chiếc taxi tự lái của Waymo tại San Francisco đã phát hiện hành khách mang súng và báo cảnh sát kịp thời. Ảnh: The Verge

Hai thiếu niên tại San Francisco đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi một chiếc taxi tự lái của Waymo phát hiện họ mang theo một khẩu súng AR không rõ nguồn gốc và có đạn bên trong. Chiếc xe đã tự động dừng lại và gọi lực lượng chức năng ngay khi phát hiện vi phạm.

Waymo cho biết, hệ thống của xe có khả năng nhận diện các hành vi vi phạm điều khoản dịch vụ, trong đó có việc mang theo vũ khí và sẽ chủ động thông báo cho cảnh sát để đảm bảo an toàn cho hành khách cũng như cộng đồng.

Trước đó, một nhóm thiếu niên khác cũng bị Waymo dừng xe vì vi phạm khi uống rượu và sử dụng súng đồ chơi. Sự việc này cho thấy công nghệ xe tự lái của Waymo không chỉ tập trung vào vận hành mà còn có thể can thiệp để xử lý các tình huống an ninh phức tạp.

Khả năng tự động phát hiện và báo cáo vi phạm của taxi tự lái góp phần nâng cao mức độ an toàn trong giao thông đô thị, đồng thời tạo ra một lớp giám sát mới cho các dịch vụ vận chuyển công cộng không người lái.

Việc áp dụng công nghệ này cũng đặt ra những thách thức về quyền riêng tư và cách thức xử lý dữ liệu cá nhân, tuy nhiên, trong các trường hợp liên quan đến an ninh công cộng, sự can thiệp kịp thời của xe tự lái được đánh giá là cần thiết.