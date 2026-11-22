Theo InsideEVs, Tesla đang triển khai dịch vụ taxi tự hành bằng Cybercab tại Dallas. Đây là thành phố lớn thứ hai tại Mỹ có sự hiện diện của Cybercab, sau khi dịch vụ robotaxi bằng mẫu xe 2 cửa ra mắt lần đầu tại Austin hồi tháng 9.

Mẫu taxi không người lái của Tesla có thể chở tối đa 2 hành khách cùng lúc và không có vô lăng hay chân ga, chân phanh. Hành khách có thể đặt xe Cybercab thông qua ứng dụng Tesla Robotaxi trên smartphone.

Hãng xe này trước đó đã cung cấp dịch vụ taxi cho khách hàng Dallas bằng các xe Model Y, nhưng đây là lần đầu tiên chiếc Cybercab tự hành gia nhập đội xe tại thành phố này.

Việc triển khai dịch vụ robotaxi của Tesla tập trung dày đặc ở Texas và Florida, do 2 tiểu bang này có ít quy định ràng buộc hơn, cho phép Tesla bổ sung phương tiện và mở rộng các khu vực giới hạn địa lý nhanh hơn so với các bang khác.

Ngoài Austin và Dallas, Tesla còn đang cung cấp dịch vụ taxi cho hành khách tại Houston, Fort Worth, Tampa, San Antonio, Orlando và Miami. Dịch vụ này cũng hoạt động tại khu vực Vịnh San Francisco, nhưng các xe taxi này cần có người giám sát do các quy định của California.

Mẫu Cybercab 2 cửa thiết kế chuyên biệt cho dịch vụ taxi tự hành chỉ hiện diện tại Austin và Dallas, trong khi các thành phố còn lại sử dụng Tesla Model Y.

CEO Elon Musk từng tiết lộ kế hoạch triển khai 2 triệu chiếc Cybercab tại Mỹ. Song song với tuyên bố trên, hãng cũng dự kiến thu hẹp dần hoạt động sản xuất Cybertruck tại Gigafactory Austin vào mùa hè năm tới nhằm đẩy mạnh sản xuất Cybercab.

Gần đây, Tesla cho biết đang gửi thư cho một số khách hàng chọn lọc, kèm thông điệp mời chào mẫu Cybercab phiên bản phục vụ mục đích sử dụng cá nhân.

Dù có giá bán dự kiến dưới 30.000 USD, chủ sở hữu Tesla Cybercab sẽ buộc phải mua thêm gói công nghệ tự lái hoàn toàn giá 299 USD/tháng để vận hành xe. Việc mẫu xe này có thể đáp ứng Tiêu chuẩn An toàn phương tiện cơ giới liên bang hay không cũng còn là một ẩn số.

Tesla cũng có kế hoạch ra mắt phiên bản Model Y không có vô lăng hay chân ga, chân phanh để bổ sung vào đội xe robotaxi của hãng.