Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5h50 sáng 23/11 tại nút giao Hàng Mã - Hàng Lược - Chả Cá (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) giữa xe taxi với ô tô khách 16 chỗ

Thời điểm trên, xe taxi mang BKS 29H-947.XX đang di chuyển theo hướng Hàng Mã đi Hàng Lược, khi đến nút giao đã xảy ra va chạm với ô tô 16 chỗ mang BKS 29E-544.XX di chuyển theo hướng Hàng Lược - Chả Cá. Trên xe 16 chỗ lúc này có 2 hành khách nữ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm khiến ô tô 16 chỗ mất thăng bằng, lật nghiêng, một phần thân xe nằm trên vỉa hè trước số nhà 33 Hàng Mã. Trong khi đó, ô tô con bị hư hỏng phần đầu. Vụ tai nạn khiến một hành khách nữ trên xe 16 chỗ bị thương nhẹ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức bảo vệ, phân luồng giao thông và phối hợp giải quyết vụ việc. Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Từ vụ việc trên, lực lượng CSGT khuyến cáo, thời điểm sáng sớm, đêm khuya, khi mật độ phương tiện tham gia giao thông giảm, đường phố thông thoáng, người điều khiển phương tiện càng cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không chủ quan.

Tại những tuyến phố có nhiều giao cắt, tầm nhìn bị hạn chế bởi nhà cửa và công trình hai bên đường, người lái xe cần chủ động giảm tốc độ, quan sát kỹ các hướng, chú ý nhường đường và chỉ di chuyển khi bảo đảm an toàn. Việc đường vắng không đồng nghĩa với việc có thể chủ quan, bởi chỉ một giây thiếu quan sát cũng có thể dẫn đến va chạm và hậu quả đáng tiếc.