Taxi bay sắp thử nghiệm tại Hà Nội: Không người lái, tốc độ 130 km/h

Ngày 28/9, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Hà Nội và Công ty cổ phần Thương mại đầu tư và Công nghệ Hưng Việt ký thỏa thuận hợp tác nghiên cứu, đề xuất thử nghiệm phương tiện vận chuyển hành khách, hàng hóa tự hành EHang.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ xây dựng đề xuất thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) mẫu taxi bay EH-216S tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Kết quả sẽ là cơ sở để nghiên cứu triển khai mô hình kinh tế tầm thấp thương mại phù hợp nếu được đánh giá đạt hiệu quả.

Video: EH216-S trình diễn chở khách tại Triển lãm Thế giới Expo 2025 ở Osaka, Nhật Bản. (Nguồn: EHang)

Không cần phi công

Taxi bay EH216-S là phương tiện cất hạ cánh thẳng đứng bằng điện (eVTOL) do hãng EHang của Trung Quốc phát triển.

Khác với máy bay hay trực thăng truyền thống, EH216-S có thiết kế nhỏ gọn, với cabin hai chỗ ngồi nằm giữa hệ thống 16 cánh quạt, bố trí thành 8 cặp xung quanh thân. Cấu trúc này cho phép phương tiện cất và hạ cánh theo phương thẳng đứng, không cần đường băng.

EH216-S có chiều rộng khoảng 5,7 m, cao 1,9 m, khối lượng cất cánh tối đa 620 kg. Phương tiện đạt tốc độ thiết kế tối đa 130 km/h, với tầm hoạt động khoảng 30 km.

Taxi bay EH-216S của EHang. (Ảnh: Le360 Afrique)

Điểm khác biệt đáng chú ý của EH216-S nằm ở khả năng vận hành tự động. Phương tiện không có buồng lái dành cho phi công mà di chuyển theo lộ trình được thiết lập trước, dưới sự giám sát của hệ thống điều hành mặt đất.

Thay vì mỗi máy bay cần một phi công trực tiếp điều khiển, mô hình này hướng tới việc quản lý nhiều phương tiện thông qua một trung tâm điều hành. Hệ thống có nhiệm vụ giám sát hoạt động bay, tình trạng phương tiện và hỗ trợ xử lý các tình huống phát sinh.

EHang cũng trang bị cơ chế dự phòng cho những bộ phận quan trọng, trong đó có hệ thống điều khiển bay và động lực. Theo nhà sản xuất, các hệ thống này được thiết kế nhằm duy trì an toàn khi xuất hiện những tình huống bất thường.

Khoang cabin của EH216-S. (Ảnh: Juolo)

EH216-S đã trải qua quá trình chứng nhận kéo dài hơn 1.000 ngày tại Trung Quốc, với hơn 500 hạng mục đánh giá và hơn 40.000 chuyến bay được thực hiện trong quá trình phát triển, thử nghiệm và chứng nhận.

Tháng 10/2023, mẫu eVTOL này nhận chứng nhận loại từ Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc (CAAC). EHang tiếp tục nhận chứng nhận sản xuất vào năm 2024. Các đơn vị khai thác EH216-S đầu tiên nhận chứng nhận khai thác chở người từ tháng 3/2025.

Tầm bay còn hạn chế

Dù có ưu thế về khả năng tự hành và cất hạ cánh thẳng đứng, EH216-S vẫn đối mặt với giới hạn về tầm hoạt động.

Với quãng đường bay tối đa khoảng 30 km, EH216-S chủ yếu hướng tới những hành trình ngắn, chẳng hạn các chuyến tham quan trên không hoặc di chuyển giữa những địa điểm có khoảng cách không quá xa.

EH216-S trong một chuyến bay trình diễn thương mại. (Ảnh: Flightglobal)

Nhà sản xuất EHang ví dụ ước tính hành trình khoảng 15 km từ sân bay quốc tế Hồng Kiều tới một khu vực ở Phố Đông, Thượng Hải. EH216-S có thể hoàn thành chuyến bay trong khoảng 12 phút, trong khi di chuyển bằng ô tô có thể mất một giờ.

Tuy nhiên, đây là tính toán của doanh nghiệp, chưa phải thời gian được ghi nhận từ hoạt động vận tải thương mại thường xuyên.

Bên cạnh đó, để triển khai taxi bay trong đô thị, các thành phố phải xây dựng đồng bộ hệ thống quản lý giao thông trên không, trung tâm điều hành, hạ tầng liên lạc và các điểm cất hạ cánh.

Đây cũng là những nội dung nằm trong kế hoạch hợp tác tại Hà Nội. Bên cạnh thử nghiệm EH216-S, Sở Khoa học và Công nghệ cùng Hưng Việt dự kiến xây dựng mô hình quản lý giao thông máy bay không người lái (UTM) và trung tâm điều hành khai thác (OCC) tại Hòa Lạc.