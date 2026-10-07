Taxi bay ở Hà Nội: Chờ phê duyệt, cần tính kỹ đường bay và hạ tầng

Theo bà Lê Thu Hiền, để có thể triển khai, các đơn vị liên quan còn phải tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện đầy đủ quy trình, thủ tục theo Nghị quyết số 26/2026/NQ-HĐND ngày 2-6-2026 của HĐND TP Hà Nội về thử nghiệm có kiểm soát. Chỉ sau khi hoàn tất các thủ tục và được UBND TP Hà Nội cho phép, hoạt động thử nghiệm taxi bay mới được triển khai.

“Hoạt động này dự kiến chỉ thử nghiệm tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, chưa triển khai rộng rãi trên địa bàn thành phố”, bà Lê Thu Hiền nêu rõ.

Trước đó, Sở KH-CN Hà Nội và Công ty cổ phần Thương mại đầu tư và Công nghệ Hưng Việt đã ký thỏa thuận hợp tác nghiên cứu, thử nghiệm có kiểm soát và đề xuất mô hình phát triển kinh tế không gian tầm thấp, trong đó có taxi bay.

Theo thỏa thuận, hai bên đề xuất thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) phương tiện bay tự hành EH-216S (taxi bay). Lộ trình nghiên cứu gồm xây dựng mô hình quản lý giao thông cho hệ thống máy bay không người lái, hình thành trung tâm điều hành khai thác tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và triển khai theo 4 giai đoạn.

Trao đổi với PV Báo SGGP, PGS-TS Nguyễn Thiện Tống, nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Kỹ thuật hàng không, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM, cho rằng, taxi bay là một hướng phát triển của giao thông hàng không đô thị trong tương lai, có tiềm năng đáp ứng nhu cầu đi lại tại các đô thị lớn. Tuy nhiên, để loại hình này có thể triển khai, yêu cầu an toàn hàng không phải được đặt lên hàng đầu.

Taxi bay là phương tiện bay tự động, không người lái, vận hành bằng hệ thống điều khiển lập trình sẵn và được trang bị các cảm biến để tránh va chạm với phương tiện khác cũng như các công trình trên mặt đất. Do đó, các chuyến bay phải được tổ chức theo những lộ trình xác định trước, thay vì để phương tiện bay tự do theo nhu cầu.

“Phải quy hoạch các đường bay trên không của taxi bay giống như thiết lập mạng xe buýt trên đường bộ. Đó là xa lộ trên không, xe buýt trên không của từng thành phố. Hành khách đến các điểm bay để lựa chọn lộ trình phù hợp”, PGS-TS Nguyễn Thiện Tống nói.

Theo PGS-TS Nguyễn Thiện Tống, cùng với việc xây dựng các tuyến bay, cần hình thành hệ thống hạ tầng phục vụ cất, hạ cánh tại những vị trí phù hợp, đồng thời kết nối với giao thông mặt đất như xe buýt, metro để tạo thành mạng lưới liên hoàn.

Giai đoạn đầu nên thử nghiệm trên một số tuyến giữa các điểm bay được xác định rõ, qua đó đánh giá, rút kinh nghiệm trước khi mở rộng. Việc nghiên cứu cũng cần tham khảo tiêu chuẩn quốc tế và kinh nghiệm của những quốc gia đã đi trước trong phát triển giao thông hàng không đô thị.