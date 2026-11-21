BepiColombo là sứ mệnh hợp tác giữa Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) và Cơ quan Thám hiểm Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA). Được phóng vào năm 2018, tàu đã trải qua hành trình dài để tiếp cận Sao Thủy, hành tinh gần Mặt trời nhất.

Sứ mệnh gồm hai tàu thăm dò, có nhiệm vụ nghiên cứu bề mặt, cấu trúc bên trong, từ trường và môi trường xung quanh Sao Thủy. Đây được kỳ vọng là bước tiến quan trọng trong việc tìm hiểu quá trình hình thành các hành tinh.

Bề mặt Sao Thủy có màu xám tối giống Mặt Trăng, với nhiều hố va chạm thiên thạch, đồng bằng và vách núi hình thành do hành tinh nguội dần và co lại. Ảnh: NASA

Sao Thủy từ lâu đã khiến giới khoa học tò mò bởi những đặc điểm khác thường. Dù là hành tinh nhỏ nhất trong hệ Mặt trời, Sao Thủy có lõi kim loại khổng lồ, chiếm khoảng 60% thể tích hành tinh, trong khi tỷ lệ này ở Trái đất chỉ khoảng 15%.

Trước đây, các nhà khoa học từng cho rằng Sao Thủy đã nguội hoàn toàn và không còn hoạt động bên trong. Tuy nhiên, những cuộc thăm dò trước đó phát hiện hành tinh này vẫn có từ trường, cho thấy ít nhất một phần lõi kim loại của nó vẫn ở trạng thái lỏng.

Một trong những bí ẩn lớn nhất là tại sao Sao Thủy lại có lõi kim loại lớn đến vậy. Một giả thuyết cho rằng hành tinh này từng có kích thước lớn hơn, nhưng đã mất phần lớn lớp đá bên ngoài sau một vụ va chạm mạnh trong quá khứ.

Tuy nhiên, các nhà khoa học chưa tìm thấy bằng chứng rõ ràng về vụ va chạm này. Một giả thuyết khác cho rằng Sao Thủy vốn đã hình thành với lượng kim loại lớn bất thường ngay từ đầu.

Để làm sáng tỏ những câu hỏi trên, BepiColombo sẽ thu thập dữ liệu về thành phần bề mặt, đo đạc từ trường và lập bản đồ địa hình chi tiết. Đặc biệt, tàu sẽ khảo sát những khu vực ở bán cầu nam mà các sứ mệnh trước chưa thể nghiên cứu đầy đủ.

Việc tiếp cận Sao Thủy cũng là thách thức lớn do hành tinh nằm rất gần Mặt trời. Tàu vũ trụ phải thực hiện nhiều lần bay ngang các hành tinh để điều chỉnh tốc độ, tránh lao quá nhanh qua Sao Thủy.

Sau khi tiến vào quỹ đạo, hai tàu thăm dò sẽ tiếp tục điều chỉnh vị trí trong vài tháng và dự kiến bắt đầu hoạt động nghiên cứu khoa học từ tháng 4/2027.

Các nhà khoa học hy vọng dữ liệu từ sứ mệnh sẽ không chỉ giúp giải mã lịch sử hình thành Sao Thủy mà còn cung cấp thêm hiểu biết về những hành tinh nằm gần các ngôi sao khác trong vũ trụ.