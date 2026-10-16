Tàu vũ trụ chở hàng SpaceX 'cập bến' ISS

Trạm vũ trụ quốc tế ISS. Ảnh: AFP/TTXVN

Con tàu cất cánh lúc 6h33 ngày 13/10 theo giờ miền Đông Mỹ (tức 17h33 theo giờ Hà Nội) từ Trạm Lực lượng Không gian Cape Canaveral ở bang Florida của Mỹ. Tàu đã tự động kết nối với ISS lúc 10h27 ngày 15/10 theo giờ miền Đông (tức 21h27 theo giờ Hà Nội).

Tàu mang theo khoảng 2.860 kg hàng hóa, gồm vật tư cho phi hành đoàn của trạm và một loạt các nghiên cứu khoa học, trong đó có bộ tấm pin Mặt Trời ISS Roll-Out cuối cùng, phần cứng để sản xuất võng mạc nhân tạo trong môi trường không trọng lực, và mô hình mô tim 3D để thúc đẩy thử nghiệm thuốc quy mô lớn.

Tàu dự kiến ở lại trạm ISS đến giữa tháng 11 trước khi rời khỏi phòng thí nghiệm trên quỹ đạo và trở về Trái Đất với các nghiên cứu và hàng hóa cần thiết. Dự kiến, tàu sẽ hạ cánh xuống biển ngoài khơi bờ biển California (Mỹ).

Nhiệm vụ này đánh dấu sứ mệnh cung cấp dịch vụ tiếp tế thương mại thứ 35 của SpaceX cho ISS.