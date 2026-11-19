Một hình ảnh phác họa của tàu vũ trụ Voyager 1 của NASA. Ảnh Reuters.

Theo thông báo chính thức từ NASA, tàu thăm dò Voyager 1 – vật thể nhân tạo bay xa Trái Đất nhất từ trước đến nay – đã chính thức chạm đến cột mốc đặc biệt này ngày 18/11.

Trong thiên văn học, 1 ngày ánh sáng là quãng đường mà ánh sáng có thể di chuyển trong vòng 24 giờ. Điều này đồng nghĩa với việc ở khoảng cách hiện tại, bất kỳ tín hiệu liên lạc nào được gửi đi từ Trái Đất sẽ mất trọn vẹn một ngày để đến được Voyager 1, và các kỹ sư mặt đất sẽ phải chờ thêm một ngày nữa mới nhận được tín hiệu phản hồi từ con tàu.

Đánh giá về thành tựu này, nhà khoa học Tiffany Kataria của NASA nhận định đây là “minh chứng rõ nét nhất cho thấy vũ trụ rộng lớn đến nhường nào”.

Chia sẻ với hãng thông tấn AFP, bà Kataria cho biết: “Rất nhiều giấc mơ của nhân loại hướng tới việc du hành đến các hệ sao khác. Thế nhưng, Voyager 1 đã phải mất gần 50 năm chỉ để đi đến rìa Hệ Mặt Trời và đạt khoảng cách 1 ngày ánh sáng”.

Bà cũng lưu ý thêm rằng phần lớn các hệ ngoại hành tinh đều nằm cách chúng ta ít nhất vài năm ánh sáng. Theo tính toán của NASA, với tốc độ hiện tại, Voyager 1 sẽ cần tới khoảng 18.000 năm nữa để hoàn thành quãng đường 1 năm ánh sáng đầu tiên.

Được phóng vào năm 1977, Voyager 1 cùng người anh em song sinh Voyager 2 là hai tàu vũ trụ duy nhất của nhân loại từng vượt qua nhật quyển (vùng không gian chịu ảnh hưởng của Mặt Trời) để tiến vào không gian liên sao. Dự kiến, tàu Voyager 2 sẽ tiếp bước người anh em của mình chạm mốc 1 ngày ánh sáng vào năm 2035.

Để duy trì hoạt động sau gần 50 năm, NASA đã phải tắt từ xa một số thiết bị tiêu tốn năng lượng trên Voyager 1, bao gồm cả hệ thống camera. Tuy nhiên, con tàu vẫn bền bỉ thu thập dữ liệu về các hiện tượng vô hình như từ trường. Theo bà Kataria, nguồn dữ liệu vô giá này đang giúp giới nghiên cứu hiểu rõ hơn về “khí, bụi và các loại vật chất tồn tại giữa các vì sao”.

Trước khi tiến ra rìa Hệ Mặt Trời, bộ đôi tàu Voyager đã ghi dấu ấn đậm nét khi khám phá thành công các hành tinh khí khổng lồ gồm Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương. Chính những hình ảnh do Voyager 1 chụp lại đã lần đầu tiên hé lộ sự tồn tại của hệ thống vành đai quanh Sao Mộc, đồng thời giúp các nhà khoa học giải mã những xoáy khí và hiện tượng thời tiết cực đoan trong bầu khí quyển của hành tinh này.

Hiện tại, cả Voyager 1 và Voyager 2 đều mang theo Đĩa ghi vàng (Golden Records) – những chiếc đĩa đồng mạ vàng có đường kính 30 cm chứa đựng âm thanh, hình ảnh và thông điệp kể lại câu chuyện về thế giới loài người, như một lời chào gửi tới các nền văn minh ngoài Trái Đất trong tương lai xa.