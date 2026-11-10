Tàu Viện sĩ M.A. Lavrentyev trở lại nghiên cứu biển Việt Nam

Ngày 10/11, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và các nhà khoa học Liên bang Nga thuộc tàu Viện sĩ M.A. Lavrentyev đang tiếp tục đẩy mạnh triển khai các hoạt động trong chuyến khảo sát hợp tác khoa học Việt Nam - Liên bang Nga lần thứ 3 tại vùng biển Việt Nam.

Chuyến khảo sát lần thứ 3 bằng tàu Viện sĩ M.A. Lavrentyev đưa 60 nhà khoa học Liên bang Nga và Việt Nam thực hiện việc nghiên cứu địa chất, địa vật lý, địa hóa và hải dương học tại vùng biển Việt Nam, từ ngày 4/11 đến 12/12/2026.

Chuyến khảo sát có ý nghĩa đặc biệt khi được triển khai trong năm chéo hợp tác khoa học, công nghệ và đào tạo Việt Nam - Liên bang Nga năm 2026, mở đầu các hoạt động khảo sát trong khuôn khổ lộ trình hợp tác nghiên cứu khoa học biển giai đoạn 2026-2035.

Chuyến khảo sát lần này có ý nghĩa thiết thực trong việc tiếp tục thu thập, cập nhật và hoàn thiện cơ sở dữ liệu khoa học, phục vụ xây dựng Tập bản đồ điều kiện tự nhiên vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam. Đây là nguồn thông tin quan trọng phục vụ nghiên cứu khoa học, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và định hướng quy hoạch không gian biển trong tương lai.

Chuyến khảo sát của tàu Viện sĩ M.A. Lavrentyev cũng là dịp để các nhà khoa học trẻ có thêm cơ hội học hỏi, tích lũy kinh nghiệm thực địa và xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài; đồng thời giúp tăng cường sự hiện diện và khẳng định vai trò nghiên cứu, khảo sát biển của Việt Nam trên Biển Đông.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng đại diện các cơ quan, đơn vị đón tàu Viện sĩ M.A. Lavrentyev cùng các nhà khoa học Liên bang Nga cập cảng Nam Đình Vũ, Hải Phòng.

Việt Nam và Liên bang Nga có mối qua hệ hợp tác hữu nghị truyền thống lâu dài, được xây dựng và phát triển qua nhiều thế hệ; trong đó có hợp tác nghiên cứu về biển.

Các chuyến khảo sát liên hợp bằng tàu M.A. Lavrentyev trong các năm 2019 và 2025 mang lại những kết quả khoa học quan trọng, góp phần bổ sung nguồn dữ liệu về điều kiện tự nhiên, địa chất, địa vật lý và môi trường biển Việt Nam.

Trước đó, chiều 9/11, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ đón tàu Viện sĩ M.A. Lavrentyev khi tàu cùng các nhà khoa học Liên bang Nga vừa cập cảng Nam Đình Vũ, TP. Hải Phòng.

Tàu Viện sĩ M.A. Lavrentyev, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, có trọng tải 2.400 tấn. Đây là tàu nghiên cứu biển hiện đại được trang bị các thiết bị khảo sát địa chất biển, địa vật lý biển và hải dương học.