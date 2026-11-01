Tàu tuần tra an ninh hàng hải Hoa Kỳ thăm Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 1/11, Tàu tuần tra an ninh hàng hải USCGC Bertholf (WMSL-750) của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ đã cập cảng Saigon Gateway (Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh), bắt đầu chuyến thăm Thành phố Hồ Chí Minh trong 5 ngày, nhằm tăng cường quan hệ với Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam.

Dự lễ đón tàu có Đại tá Nguyễn Đức Hiếu, Phó Tư lệnh Pháp luật Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3; đại diện Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Vùng 2 Hải quân, Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện một số đơn vị chức năng của Bộ Quốc phòng.

Bà Jennifer Wicks, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam; bà Arati Shroff, Quyền Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh và đại diện Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Hoa Kỳ tại Việt Nam cùng dự lễ đón tàu.

Các đại biểu Việt Nam và Hoa Kỳ tại lễ đón tàu USCGC Bertholf của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Phát biểu chào mừng, Đại tá Nguyễn Đức Hiếu, Phó Tư lệnh Pháp luật Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 nhấn mạnh, chuyến thăm và giao lưu với Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh của tàu USCGC Bertholf là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Lực lượng thực thi Pháp luật trên biển hai nước; đồng thời thể hiện sự quan tâm và quyết tâm của hai bên trong việc thúc đẩy hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Đại tá Nguyễn Đức Hiếu bày tỏ tin tưởng với tinh thần hữu nghị, hợp tác và hiểu biết lẫn nhau, chuyến thăm của tàu Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ sẽ thành công tốt đẹp, để lại những ấn tượng sâu sắc và góp phần củng cố hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ.

Phát biểu tại lễ đón, bà Jennifer Wicks, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, cho biết tàu USCGC Bertholf là tàu Hoa Kỳ đầu tiên (của lực lượng vũ trang Hoa Kỳ) đến thăm Thành phố Hồ Chí Minh sau hơn 20 năm.

Sự kiện này cũng phản ánh mối quan hệ đối tác trên nhiều lĩnh vực: kinh tế và thương mại, y tế và giáo dục, hợp tác quốc phòng và an ninh giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.

Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam mạnh mẽ, thịnh vượng, độc lập và tự cường. Điều đó mang lại lợi ích cho Hoa Kỳ và thúc đẩy mục tiêu chung về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Đại diện Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng Việt Nam chào mừng Đại tá Andrew Pate (phải), Thuyền trưởng tàu USCGC Bertholf. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Bày tỏ niềm vui và vinh dự thăm Thành phố Hồ Chí Minh, Đại tá Andrew Pate, Thuyền trưởng tàu USCGC Bertholf, cho biết sự hiện diện của USCGC Bertholf tại Thành phố Hồ Chí Minh thể hiện cam kết lâu dài của Hoa Kỳ đối với quan hệ đối tác với Việt Nam. Hoa Kỳ và Việt Nam có chung lợi ích trong việc tự do hàng hải, tự do hàng không và thương mại hợp pháp phù hợp với luật quốc tế.

Theo Đại tá Andrew Pate, Hoa Kỳ và Việt Nam hợp tác chặt chẽ để chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Qua đó, góp phần giúp Việt Nam tăng cường năng lực bảo vệ chủ quyền lãnh hải và bảo vệ các quyền chủ quyền của Việt Nam.

Thủy thủ đoàn rất mong được khám phá Thành phố và nền văn hóa sôi động của Thành phố, cũng như tham gia các hoạt động trao đổi chuyên môn với Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Trong thời gian ở thăm Thành phố Hồ Chí Minh, Chỉ huy và thủy thủ đoàn của USCGC Bertholf sẽ thăm xã giao lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3; tham gia các hoạt động đối ngoại, trao đổi công tác chuyên môn hoạt động trên biển và thi đấu thể thao hữu nghị với cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát biển Vùng 3.

Tàu USCGC Bertholf (WMSL 750) là tàu tuần tra an ninh hàng hải lớp Legend, dài khoảng 127m, tầm hoạt động 12.000 hải lý. Tàu được thiết kế phù hợp cho các nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ an ninh biên giới biển, thực thi pháp luật hàng hải kết hợp tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ tác chiến quốc phòng trên biển.

Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tàu USCGC Bertholf đang thực hiện đợt triển khai kéo dài nhiều tháng tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Tàu hoạt động dưới quyền chỉ huy tác chiến của Bộ Tư lệnh Khu vực Thái Bình Dương của Lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ, để hỗ trợ Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ.

Sự hiện diện của tàu USCGC Bertholf tại Đông Nam Á góp phần duy trì các quy tắc hàng hải quốc tế, thúc đẩy quan hệ đối tác đa phương và nâng cao nhận thức về lĩnh vực hàng hải trên các tuyến đường thủy quan trọng.

Chuyến thăm hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh gần đây nhất của tàu Hải quân Hoa Kỳ diễn ra vào tháng 7/2006./.