Tàu tuần tra an ninh hàng hải của Hoa Kỳ cập cảng TP Hồ Chí Minh

Tàu tuần tra an ninh hàng hải lớp Legend USCGC Bertholf (WMSL-750) đã cập cảng TP Hồ Chí Minh hôm 1/11. Ảnh: TTXVN.

"Chúng tôi tự hào chào đón tàu USCGC Bertholf (WMSL-750) đến TP Hồ Chí Minh. Bertholf là tàu đầu tiên của Hoa Kỳ cập cảng TP Hồ Chí Minh trong 20 năm qua. Chuyến thăm càng có ý nghĩa đặc biệt khi Hoa Kỳ đang kỷ niệm 250 năm Độc lập. Chúng tôi cảm ơn chính quyền và người dân thành phố vì sự đón tiếp nồng hậu. Chuyến thăm này tiếp nối chuyến cập cảng của tàu USCGC Waesche (WMSL-751) tại tỉnh Khánh Hòa năm 2024 và việc chuyển giao ba tàu tuần tra lớp Hamilton cho Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Cùng nhau, chúng ta đang giải quyết những thách thức chung về an ninh hàng hải và tăng cường năng lực thực thi pháp luật trên biển, vì hòa bình và thịnh vượng của cả hai quốc gia", Đại sứ Hoa Kỳ Jennifer Wicks phát biểu.

Đại tá Andrew Pate, Chỉ huy trưởng tàu Bertholf thì cho hay, thủy thủ đoàn tàu Bertholf rất hào hứng khi có cơ hội cập cảng Việt Nam. "Đây là chuyến thăm lịch sử đối với thủy thủ đoàn. Chuyến thăm củng cố cam kết của Lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ đối với Việt Nam và giúp chúng tôi tăng cường, phát triển quan hệ đối tác trong thời gian tới. Thủy thủ đoàn rất mong được khám phá thành phố và nền văn hóa sôi động nơi đây, cũng như tham gia các hoạt động trao đổi chuyên môn với Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam", Đại tá Andrew Pate nói.

Các đại biểu Việt Nam và Hoa Kỳ tại lễ đón tàu USCGC Bertholf của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ. Ảnh: TTXVN.

Bertholf là tàu tuần tra an ninh quốc gia dài 418 feet (khoảng 127 mét). Cảng nhà của tàu đặt tại Alameda, bang California và tàu hiện đang triển khai tại Tây Thái Bình Dương. Trong thời gian hoạt động tại khu vực, thủy thủ đoàn tàu Bertholf đã thực hiện nhiều hoạt động hợp tác và giao lưu. Các hoạt động này thể hiện cam kết của Lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ trong việc xây dựng quan hệ đối tác tin cậy và tăng cường quản trị biển.

Tàu Bertholf đang thực hiện đợt triển khai kéo dài nhiều tháng tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Tàu hoạt động dưới quyền chỉ huy tác chiến của Bộ Tư lệnh Khu vực Thái Bình Dương của Lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ, để hỗ trợ Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ. Sự hiện diện của tàu tại Đông Nam Á góp phần duy trì các quy tắc hàng hải quốc tế, thúc đẩy quan hệ đối tác đa phương và nâng cao nhận thức về lĩnh vực hàng hải trên các tuyến đường thủy quan trọng.