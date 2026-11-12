Tàu tuần dương Vendemiaire của Hải quân Pháp cập cảng thăm Hải Phòng
Ngày 12/11, tại cảng Green Port (thành phố Hải Phòng), Quân chủng Hải quân đã tổ chức trọng thể Lễ đón Tàu tuần dương Vendemiaire của Hải quân Pháp thăm xã giao thành phố Hải Phòng từ ngày 12 - 16/11.
Tham dự Lễ đón, về phía Việt Nam có đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ và một số sở, ngành TP Hải Phòng; đại diện Cục Đối ngoại, Quân khu 3, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ đội Biên phòng thành phố, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 và cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân.
Về phía Pháp có Thuyền trưởng cùng các sĩ quan, thủy thủ tàu Vendemiaire; đại diện Đại sứ quán và Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Pháp tại Việt Nam. Lễ đón được tổ chức theo nghi thức đón tàu quân sự, trong không khí trang trọng, hữu nghị và cởi mở.
Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tau-tuan-duong-vendemiaire-cua-hai-quan-phap-cap-cang-tham-hai-phong-2574406.html