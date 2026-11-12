Tàu tuần dương Vendémiaire cập cảng Hải Phòng: Dấu mốc mới trong hợp tác quốc phòng Việt Nam-Pháp

Tàu tuần dương Vendémiaire của Hải quân Pháp tiến vào cảng Green Port, khởi đầu chuyến thăm xã giao 5 ngày tại thành phố Hải Phòng. (Ảnh: MINH DUY)

Lễ đón tàu quân sự được Quân chủng Hải quân chủ trì tổ chức trong không khí trang trọng, cởi mở và thắm tình hữu nghị. Chuyến thăm cảng Hải Phòng của tàu Vendémiaire lần này là hoạt động đối ngoại quốc phòng thường niên, đồng thời là sự kiện có ý nghĩa biểu tượng quan trọng, góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa lực lượng vũ trang hai nước trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp đang phát triển tốt đẹp.

Về phía Pháp, thành phần tham dự lễ đón tàu gồm có Trung tá Hải quân Jean-Christophe Dherbecourt, Thuyền trưởng kiêm Chỉ huy tàu Vendémiaire, cùng 93 sĩ quan và thủy thủ đoàn.

Sự kiện còn có sự hiện diện của Đại sứ Pháp tại Việt Nam Didier Le Bret; Đại tá Anne Brun, Tùy viên Quốc phòng Pháp tại Việt Nam, cùng các cán bộ đại diện từ Đại sứ quán và Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Pháp tại Việt Nam.

Lễ đón chính thức tàu Vendémiaire diễn ra trang trọng tại cầu cảng với sự tham dự của đại diện lực lượng vũ trang hai nước. (Ảnh: MINH DUY)

Trung tá Hải quân Jean-Christophe Dherbecourt, Thuyền trưởng kiêm Chỉ huy tàu Vendémiaire, chào hỏi đoàn đại biểu Hải quân nhân dân Việt Nam. (Ảnh: MINH DUY)

Về phía Việt Nam, đoàn đại biểu do Thượng tá Phạm Đức Ninh, Phó tham mưu trưởng Vùng 1 Hải quân, Trưởng đoàn Hải quân nhân dân Việt Nam; đại diện Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng, Sở Ngoại vụ thành phố Hải Phòng và một số sở, ngành của thành phố.

Trong thời gian 5 ngày lưu tại Hải Phòng, thủy thủ đoàn tàu Vendémiaire triển khai nhiều hoạt động đối ngoại phong phú. Chỉ huy tàu cùng nhóm sĩ quan đã đến chào xã giao Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1.

Đoàn đại biểu Hải quân nhân dân Việt Nam, cùng Đại sứ Pháp và đại biểu thủy thủ đoàn của Pháp chụp ảnh lưu niệm chung tại cầu cảng Green Port. (Ảnh: MINH DUY)

Nhằm tăng cường sự hiểu biết và giao lưu tình đoàn kết, sĩ quan và thủy thủ Pháp đã tham gia giao hữu thể thao, văn hóa với cán bộ, chiến sĩ hải quân Việt Nam.

Đáng chú ý, hai bên đã phối hợp trao đổi chuyên môn về công tác bảo đảm chuyên môn. Lực lượng Hải quân hai nước đã cùng thực hành bài diễn tập mô phỏng trên tàu, qua đó chia sẻ kinh nghiệm cứu hộ và nâng cao kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp.

Một điểm nhấn quan trọng khác trong chuyến thăm là hoạt động luyện tập chung trên biển. Tàu Hải quân Pháp đã phối hợp cùng tàu của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam di chuyển ra vùng biển quy định để thực hiện bài tập tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Cán bộ Hải quân hai nước trao đổi chuyên môn kỹ thuật về công tác bảo đảm sức sống tàu. (Ảnh: MINH DUY)

Quốc kỳ Việt Nam xuất hiện trang trọng trên tàu Vendémiaire. (Ảnh: MINH DUY)

Tàu tuần dương Vendémiaire cập cảng Green Port, Hải Phòng. (Ảnh: MINH DUY)

Hai lực lượng đã mô phỏng tình huống tàu gặp sự cố trên biển, triển khai các xuồng cao tốc và huy động máy bay trực thăng Dauphin trang bị trên tàu Vendémiaire để cứu nạn.

Hoạt động này góp phần nâng cao khả năng phối hợp tác chiến, tăng cường sự tin cậy và năng lực tương tác giữa Hải quân Pháp và Cảnh sát biển Việt Nam.