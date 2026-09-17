Tàu Triều Tiên bị chìm ở vùng biển quốc tế

Tàu đắm. Ảnh minh họa: DSBOffshore.com

Lực lượng tuần duyên Hàn Quốc cho hay, hải quân nước này đã thông báo cho Bộ Chỉ huy Cảnh sát biển khu vực phía Đông về vụ chìm tàu vào khoảng 10h50 sáng, sau khi chiếc tàu phụ trợ gặp nạn tại vùng biển cách thành phố Pohang, phía đông nam Hàn Quốc, khoảng 200km.

Giới chức Hàn Quốc cho biết ban đầu cả 4 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu đều mất tích. Tuy nhiên, 3 người trong số họ sau đó được Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản giải cứu vào khoảng 12h18 trưa.

Lực lượng Tuần duyên Hàn Quốc đã tham gia hoạt động tìm kiếm và cứu hộ để xác định vị trí thủy thủ còn mất tích, dựa trên luật pháp quốc tế và các nguyên tắc nhân đạo.

Giới chức Hàn Quốc chưa cung cấp ngay thông tin chi tiết về tàu thương mại Triều Tiên có liên quan đến chiếc tàu bị chìm, cũng như nguyên nhân khiến con tàu hỗ trợ này gặp nạn. Hiện chưa rõ tình trạng sức khỏe của ba thuyền viên được giải cứu.