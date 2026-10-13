Tàu trật bánh tại miền Đông Pakistan, hơn 30 người thương vong
Ít nhất 5 hành khách đã thiệt mạng và 30 người bị thương sau khi toàn bộ 14 toa của đoàn tàu chở khách trật bánh ở tỉnh Punjab, miền Đông Pakistan, sáng sớm 13/10.
Cảnh sát cho biết tai nạn xảy ra tại huyện Multan khi tàu Rehman Baba Express đang di chuyển từ thành phố cảng Karachi, miền Nam, đến thành phố Peshawar, Tây Bắc Pakistan. Những hành khách bị thương đã được chuyển đến một bệnh viện gần đó để điều trị.
Hoạt động giao thông trên đoạn đường sắt xảy ra vụ việc đã phải tạm dừng. Một tàu khác được điều động để vận chuyển những hành khách còn lại trên tàu đến Peshawar. Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/tau-trat-banh-tai-mien-dong-pakistan-hon-30-nguoi-thuong-vong-post1393805.html