Tàu trật bánh tại miền Đông Pakistan, hơn 30 người thương vong

Cảnh sát cho biết tai nạn xảy ra tại huyện Multan khi tàu Rehman Baba Express đang di chuyển từ thành phố cảng Karachi, miền Nam, đến thành phố Peshawar, Tây Bắc Pakistan. Những hành khách bị thương đã được chuyển đến một bệnh viện gần đó để điều trị.

Hoạt động giao thông trên đoạn đường sắt xảy ra vụ việc đã phải tạm dừng. Một tàu khác được điều động để vận chuyển những hành khách còn lại trên tàu đến Peshawar. Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc.