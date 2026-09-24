Tàu thuyền tránh trú mùa mưa bão, những nguy cơ nào cần kiểm soát?

Đảm bảo an toàn tàu thuyền tại khu neo đậu

Phường Thuận An (TP Huế) là địa bàn ven biển, gần cửa biển, tập trung nhiều tàu cá, ngư dân cùng các hoạt động khai thác, dịch vụ hậu cần nghề cá. Khi tàu thuyền vào tránh trú, nhiều chủ phương tiện phải rời tàu trong thời gian dài, làm phát sinh nguy cơ mất tài sản nếu không được quản lý chặt chẽ.

Trước hình hình này, lực lượng chức năng tổ chức tuần tra tại các khu vực ven biển, nơi tàu thuyền neo đậu, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở chủ tàu chủ động bảo vệ tài sản trong thời gian phương tiện neo trú.

Người dân cũng được khuyến cáo không để tài sản có giá trị trên tàu khi không có người trông coi, gia cố và khóa các khu vực chứa tài sản nhằm hạn chế nguy cơ trộm cắp.

Lực lượng chức năng kiểm tra tại công trình có phương tiện phục vụ thi công trên sông và khu vực cảng cá. Ảnh: HN.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Giám đốc Cảng cá Thuận An cho biết, đơn vị thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, thông báo cho chủ phương tiện, kiểm tra, sắp xếp vị trí neo đậu và nhắc nhở ngư dân gia cố dây neo, bảo vệ tàu cùng tài sản trên phương tiện.

Khi thời tiết diễn biến xấu, cảng phối hợp hướng dẫn chủ tàu đưa phương tiện vào nơi tránh trú an toàn. Vị trí neo đậu được bố trí phù hợp với tình hình thực tế, hạn chế nguy cơ phương tiện va đập, trôi dạt.

Không chỉ tàu cá, các phương tiện phục vụ thi công trên sông cũng được rà soát để chủ động ứng phó với mưa bão.

Thượng tá Lê Diệt, Đội trưởng Đội CSGT đường thủy (Phòng CSGT Công an TP Huế) cho biết, đã khảo sát, thống kê, lập danh sách các công trình, đơn vị thi công có phương tiện, sà lan hoạt động trên đường thủy.

Cùng với đó, CSGT trực tiếp gặp gỡ, tuyên truyền, yêu cầu các đơn vị xây dựng phương án đưa phương tiện về nơi an toàn trước khi mưa bão xảy ra. Việc kiểm tra, hướng dẫn được thực hiện trước khi thời tiết diễn biến bất lợi, tránh tình trạng đến khi mưa lớn, nước dâng, dòng chảy mạnh mới tổ chức di chuyển.

Chủ động phòng ngừa cháy nổ trên tàu

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCN (Công an TP Huế), tàu thuyền neo đậu tại cảng còn tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ do thường xuyên chứa nhiên liệu, dầu máy, bình gas và nhiều vật liệu dễ cháy.

Mới đây, tại Cảng cá Thuận An, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn chủ tàu thuyền kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện, thiết bị sử dụng nhiên liệu và trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy, cứu sinh cần thiết.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Huế phối hướng dẫn kỹ năng, cách sử dụng bình chữa cháy xách tay dập tát đám cháy xăng, dầu. Ảnh: CA.

Lực lượng chức năng cũng lưu ý chủ phương tiện kiểm soát nguồn lửa, nguồn nhiệt, không đun nấu, thắp hương, hút thuốc tại khu vực hầm máy, kho chứa lưới và những nơi có nguy cơ cháy cao. Khi tàu đang tiếp nhiên liệu, tuyệt đối không sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt.

Đối với hệ thống điện, cần thường xuyên kiểm tra dây dẫn, thiết bị điện, kịp thời thay thế những bộ phận hư hỏng, ăn mòn hoặc có nguy cơ chập, cháy. Các phương tiện phải trang bị bình chữa cháy, phao cứu sinh và những thiết bị cần thiết tại vị trí dễ thấy, dễ lấy.

Trong quá trình neo đậu, chủ tàu cần bảo đảm khoảng cách an toàn giữa các phương tiện, không gây cản trở lối tiếp cận để xử lý khi xảy ra sự cố.

Đồng thời, cần duy trì người trực, thường xuyên theo dõi tình trạng phương tiện, nhất là trong thời gian tàu neo đậu tại cảng.

Đại tá Phan Thanh Phong, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cho biết, thời gian tới đơn vị tiếp tục kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn về an toàn phòng chống cháy nổ tại các khu vực cảng, bến và phương tiện thủy, qua đó phát hiện, kiến nghị khắc phục những nguy cơ mất an toàn.

Cùng với đó, việc tuần tra tại cảng cá, khu neo đậu và những nơi người dân để lại tài sản trong thời gian dài được duy trì nhằm phòng ngừa trộm cắp, giữ gìn an ninh, trật tự và bảo vệ tài sản cho người dân.