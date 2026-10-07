Tàu thương mại bị UAV đánh chìm ở Biển Đen

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Theo Đài phát thanh quốc gia Bulgaria (BNR), vụ việc xảy ra ngoài khơi thị trấn Byala, khi 2 tàu phát tín hiệu cấp cứu vào khoảng 4 giờ sáng. Đến khoảng 9 giờ, 1 tàu biến mất khỏi radar của lực lượng biên phòng.

Tàu bị chìm được xác định là Alfa Watan, treo cờ Togo. Giới chức Bulgaria chưa xác định được số phận thủy thủ đoàn và đang tiếp tục triển khai hoạt động tìm kiếm, cứu nạn.

Tàu còn lại, Able, treo cờ Palau, bốc cháy sau cuộc tấn công. Toàn bộ 18 thủy thủ trên tàu được một phà Bulgaria cứu và đưa về Varna. Theo truyền thông địa phương, 1 người bị bỏng nặng, 1 người bị thương ở đầu và một số người khác bị thương nhẹ.

Chính phủ Bulgaria chưa xác định nguồn gốc các UAV cũng như bên chịu trách nhiệm. Tổng thống Iliana Iotova đã hủy một chuyến công tác, trong khi giới chức an ninh triệu tập cuộc họp để đánh giá vụ việc.

Vụ tấn công xảy ra một ngày sau khi tàu chở ngô Royad Mammadov bốc cháy và chìm trong vùng đặc quyền kinh tế của Romania. Ukraine cáo buộc UAV Nga tấn công tàu, song Romania chưa xác nhận nguyên nhân.