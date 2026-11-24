Curiosity được hệ thống hạ cánh đặc biệt mang tên “cần cẩu bay” (sky crane) thả xuống miệng hố Gale trên sao Hỏa ngày 5/8/2012. Kể từ đó, tàu đã di chuyển hơn 32 km qua những vùng đất đá gồ ghề để tìm kiếm bằng chứng về khả năng tồn tại sự sống trong quá khứ.

Bức ảnh mới đăng tải trên kho dữ liệu ảnh gốc của Curiosity cho thấy cận cảnh một bánh xe kim loại bị hư hại. Những vết nứt và lỗ thủng xuất hiện trên bánh xe cho thấy tác động của địa hình đất đá gồ ghề mà tàu phải vượt qua trong suốt quá trình thám hiểm.

Vết nứt vỡ lớn tại một bánh xe của tàu thám hiểm Curiosity trên sao Hỏa. (Ảnh: NASA)

Với khối lượng hơn một tấn, tàu Curiosity phải liên tục vượt qua địa hình hiểm trở, nơi có nhiều tảng đá sắc nhọn và bề mặt không bằng phẳng. Những tác động cơ học tích tụ qua hàng chục kilomet khiến các bánh xe kim loại dần xuất hiện vết nứt, lỗ thủng và nhiều dấu hiệu hư hại khác.

Để theo dõi tình trạng, NASA và Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực (JPL) thường xuyên sử dụng camera trên tàu kiểm tra các bánh xe. Hình ảnh thu được giúp nhóm điều hành đánh giá mức độ hao mòn trong quá trình Curiosity tiếp tục khám phá hành tinh đỏ.

Dù những hư hại có thể quan sát rõ bằng mắt thường, NASA cho biết các bánh xe vẫn duy trì khả năng hoạt động. Cơ quan này đánh giá các bánh vẫn chịu đựng tốt, bất chấp việc phải di chuyển trên một số địa hình khắc nghiệt nhất của sao Hỏa.

Những hình ảnh mới cũng cho thấy thách thức kỹ thuật khi vận hành robot trên một hành tinh cách Trái Đất hàng chục triệu km. Không giống phương tiện hoạt động trên Trái Đất, các tàu thám hiểm sao Hỏa không thể được sửa chữa trực tiếp khi gặp hư hại, khiến việc thiết kế thiết bị bền bỉ và theo dõi tình trạng hoạt động trở nên đặc biệt quan trọng.

Video tàu Curiosity di chuyển trên bề mặt gồ ghề của sao Hỏa. (Nguồn: Space)

Curiosity là một trong hai tàu thám hiểm robot đang được NASA sử dụng để nghiên cứu bề mặt sao Hỏa, bên cạnh Perseverance. Trong đó, Curiosity tập trung tìm kiếm những dấu hiệu cho thấy sao Hỏa từng có môi trường phù hợp cho sự sống.

Các thiết bị liên tục gửi hình ảnh và dữ liệu khoa học về Trái Đất, giúp giới nghiên cứu tìm hiểu điều kiện địa chất, môi trường và lịch sử của hành tinh, góp phần đặt nền tảng cho những sứ mệnh khám phá sao Hỏa trong tương lai.

Dù mang trên mình nhiều dấu vết của thời gian, tàu Curiosity vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ khoa học, cho thấy khả năng hoạt động bền bỉ của các thiết bị thăm dò trong điều kiện khắc nghiệt ngoài Trái Đất.