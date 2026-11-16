Tàu thăm dò Voyager 1 trở thành vật thể nhân tạo di chuyển cách xa Trái đất nhất

Tàu thăm dò này đã rời khỏi hệ Mặt trời của chúng ta từ nhiều năm trước và đang du hành trong không gian giữa các vì sao. Hiện nó đang ở ngưỡng cửa của một cột mốc đáng chú ý: ở khoảng cách vượt qua một ngày ánh sáng tính từ Trái đất. Đây là khoảng cách ánh sáng đi được trong 24 giờ.

Một ngày ánh sáng tương đương khoảng 26 tỷ km. NASA cho biết Voyager 1 bay với tốc độ 61.000 km/giờ trong chân không ảo của không gian. Con tàu sẽ đạt đến khoảng cách đó từ Trái đất vào lúc 17h16 ngày 18/11 (giờ Việt Nam), biến nó thành vật thể nhân tạo ở cách xa nhất so với Trái đất.

“Tôi coi đây là một cột mốc kỹ thuật, đánh dấu tuổi thọ đáng kinh ngạc của Voyager 1 — và cũng là một thành tựu kỹ thuật khi có thể liên lạc với Voyager 1 ở khoảng cách xa như vậy” - nhà vật lý thiên văn Alan Cummings đến từ Phòng thí nghiệm Bức xạ Không gian tại Caltech chia sẻ.

Năm ánh sáng có thể là một khái niệm quen thuộc hơn với nhiều người, một đơn vị đo được sử dụng cho khoảng cách vũ trụ rộng lớn. Đó là khoảng cách mà một hạt ánh sáng, được gọi là photon, di chuyển trong một năm — khoảng 9,5 nghìn tỷ km.

Tàu Voyager - Ảnh: NASA

Voyager 1 và tàu vũ trụ song sinh Voyager 2 được phóng cách đây 49 năm với nhiệm vụ khám phá các hành tinh ở bên ngoài hệ Mặt trời trước khi tiếp tục hành trình. Tàu Voyager 1 được đưa vào không gian ngày 5/9/1977, trên đỉnh tên lửa Titan IIIE-Centaur từ mũi Canaveral ở bang Florida, 16 ngày sau khi Voyager 2 được phóng, nhưng đã vượt qua người anh em song sinh của nó chỉ trong vòng vài tháng.

"Voyager 1 đã mang về rất nhiều thông tin mới về Sao Mộc và Sao Thổ, cũng như các mặt trăng của chúng" – nhà khoa học Cummings cho biết.

Nó đã phát hiện ra một vành đai mỏng quanh Sao Mộc và hai mặt trăng của Sao Mộc chưa từng được phát hiện trước đây là Thebe và Metis. Sau đó, nó phát hiện ra năm mặt trăng mới quanh Sao Thổ cũng như một vành đai được gọi là vành đai G.

"Voyager 2 đã đi theo một quỹ đạo khác trong hệ Mặt trời sau khi được phóng vào năm 1977, để ghé thăm Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương. Voyager 2 đang trên đà cách Trái Đất một ngày ánh sáng trong chín năm nữa, vào tháng 11/2035" - Cummings cho biết.

Tàu Voyager 1 đã vượt qua rìa ngoài của nhật quyển, một lớp bảo vệ gồm các hạt và từ trường do Mặt Trời tạo ra, và tiến vào không gian giữa các vì sao vào năm 2012, tiếp tục thu thập dữ liệu.

"Đây là tàu vũ trụ đầu tiên báo cáo về phổ năng lượng của tia vũ trụ thiên hà (các hạt năng lượng cao chuyển động nhanh) ở mức năng lượng thấp. Những hạt năng lượng cao này không thể quan sát được bên trong nhật quyển do lực đẩy ngược của gió Mặt Trời" – Cummings chia sẻ.