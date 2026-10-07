Tàu thăm dò NASA chụp khoảnh khắc bình minh ngoạn mục trên Sao Hỏa

Hình ảnh bề mặt Sao Hỏa do tàu Curiosity của NASA chụp vào ngày 11/8/2026. Ảnh: NASA

Curiosity đáp xuống Hố thiên thạch Gale vào năm 2012. Từ năm 2014, robot 6 bánh này bắt đầu hành trình leo núi Sharp, ngọn núi cao 5000 mét vươn lên từ đáy hố. Bức ảnh được máy ảnh Mastcam ghi lại khoảng 1 giờ sau khi Mặt Trời mọc, thu trọn khung cảnh những vách đá nhấp nhô phía xa do gió bào mòn qua hàng eon (hàng triệu đến hàng tỷ năm).

Nhà khoa học Ashwin Vasavada thuộc Phòng Thí nghiệm Sức đẩy Hỏa lực (JPL) của NASA cho biết: “Những đỉnh đá nhấp nhô rực sáng phía xa là một lớp đá có hình thái khác biệt hoàn toàn so với những nơi tàu từng đi qua. Chúng tôi cho rằng đây từng là trầm tích do gió thổi tới, cát hoặc tro bụi núi lửa. Trải qua thời gian dài bị bào mòn, lớp đá này biến thành các dải gờ nhấp nhô gọi là yardang”.

Lớp yardang này dài khoảng 16 km, được hình thành khoảng 3 tỷ năm trước, cùng thời điểm với phần còn lại của Núi Sharp nhưng được bồi đắp muộn hơn một chút trên một "khoảng hẫng địa tầng" (unconformity). Trong hành trình leo dốc, Curiosity đã vượt thêm hơn 1000 mét độ cao, kỷ lục chinh phục độ cao lớn nhất của một thiết bị tự hành trên Sao Hỏa.

Núi Sharp được tạo thành từ nhiều lớp đá, lưu giữ vết tích thời kỳ Sao Hỏa còn ẩm ướt và ấm áp với nhiều sông hồ. NASA kỳ vọng Curiosity sẽ tiếp cận trực tiếp lớp yardang vào năm 2027 hoặc 2028 để phân tích địa chất sâu hơn.

Curiosity có nhiệm vụ nghiên cứu khí hậu, địa chất và tìm kiếm dấu vết sự sống vi sinh vật cổ đại. Đây là một trong hai tàu thăm dò của NASA đang hoạt động trên Sao Hỏa, bên cạnh Perseverance ở Hố thiên thạch Jezero.

Nói về bức ảnh bình minh kỳ ảo, ông Vasavada chia sẻ: “Khung cảnh hoang sơ này gợi nhớ đến Thung lũng Monument ở Arizona. Bạn gần như cảm nhận được sự im lặng vô tận dưới bầu trời. Nhưng điểm khác biệt là bầu trời ở đây sắc cam và ánh bình minh lại ngả xanh dương. Rất giống Trái Đất, nhưng chắc chắn đó là Sao Hỏa”.