Tàu Starship trở về bệ phóng thành công, đánh dấu cột mốc lịch sử

Đó chính là màn kết thúc hoành tráng mà ông chủ tỷ phú Elon Musk của công ty vũ trụ SpaceX và nhóm của ông hằng mong đợi: hình ảnh tàu Starship bay trở về từ không gian và cập bến đỗ an toàn.

Tàu Starship trở về bệ phóng thành công. Ảnh chụp màn hình

Tên lửa đẩy Super Heavy phát nổ

Tuy nhiên, vụ phóng thực ra không thành công trọn vẹn, khi tên lửa đẩy Super Heavy đã phát nổ sau khi phóng từ Texas hôm thứ Sáu, thay vì được kỳ vọng cũng trở lại bệ phóng an toàn như một số lần nó đã thực hiện thành công trước đây.

Chuyên gia Kate Tice của SpaceX cho biết các động cơ của nó đã ngừng hoạt động quá sớm trên đường trở xuống. Hệ thống dẫn đường của tên lửa đẩy nhận thấy nó không ở đúng vị trí và tự động kích hoạt chế độ chuyển hướng xuống nước và tự hủy.

Tên lửa đẩy Super Heavy phát nổ khi trở về bệ phóng. Nguồn: X

Dẫu vậy, màn bắt giữ đầy kịch tính tàu Starship, mang hơi hướng khoa học viễn tưởng, đã giúp che lấp đi sự cố đáng tiếc nói trên. Ngay sau vụ hạ cánh thành công, ông Musk đã chúc mừng "đội ngũ tuyệt vời" của mình.

Các quan chức của SpaceX cho biết thành công vào hôm thứ Bảy chứng minh khả năng tái sử dụng hoàn toàn của Starship, loại tàu được thiết kế để du hành lên Mặt trăng và Sao Hỏa tới đây.

Video vụ hạ cánh ngoạn mục của tàu vũ trụ Starship. Nguồn: X/Elon Musk

Giám đốc NASA Jared Isaacman cũng đã gửi lời chúc mừng tới SpaceX sau vụ phóng. Cơ quan vũ trụ Mỹ này đang chi hàng tỷ đô la cho tàu Starship để đưa các phi hành gia Artemis lên Mặt trăng vào cuối thập kỷ này và giúp xây dựng một căn cứ thường trực trên Mặt trăng.

Tham vọng của ông Musk thậm chí còn lớn hơn: Ông muốn phóng một hạm đội tàu Starship để xây dựng một thành phố trên Sao Hỏa.

Sẵn sàng cho sứ mệnh Artemis III và IV

Trong vụ phóng lịch sử này, tên lửa Super Heavy – lớn nhất và mạnh nhất thế giới – đã phóng lên vào chiều muộn thứ Sáu từ căn cứ Starship của SpaceX gần biên giới Mỹ - Mexico.

Sau đó, tàu vũ trụ Starship tách thành công khỏi Super Heavy trước khi tên lửa đẩy này gặp sự cố và bay vút lên quỹ đạo để phóng ra 26 vệ tinh Starlink tiên tiến.

Tàu Starship tiếp tục bay vòng quanh Trái đất ở độ cao khoảng 265 km, theo truyền hình trực tiếp hình ảnh của chính nó và Trái đất thông qua chính hệ thống Starlink.

Tàu Starship hoàn thành 14 vòng quỹ đạo quanh Trái đất, trước khi bắt đầu quá trình giảm quỹ đạo và hạ cánh trở lại bệ phóng. Nguồn: SpaceX

Tàu vũ trụ đã hoàn thành 14 vòng quanh Trái đất, vượt trội so với chỉ một đến hai vòng của sứ mệnh trước đó.

Đây là chuyến bay thứ 15 của SpaceX với tàu Starship kích thước thật kể từ năm 2023, nhưng mới chỉ là chuyến bay thứ hai của nó lên quỹ đạo.

SpaceX báo cáo rằng mọi thứ trên tàu vũ trụ, bao gồm cả tấm chắn nhiệt quan trọng, dường như đều hoạt động tốt.

SpaceX dự kiến ​​sẽ bắt đầu phóng các tàu Starship từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Florida trong vài tháng tới.

Đó là điểm khởi đầu cho sứ mệnh Artemis III của NASA. Theo đó, 4 phi hành gia của sứ mệnh Artemis này sẽ tập dượt nhiệm vụ đổ bộ trên quỹ đạo Trái đất, gồm hoạt động kết nối tàu vũ trụ của họ không chỉ với Starship mà còn với Blue Moon của Blue Origin (hai công ty sẽ luân phiên nhau đưa các phi hành đoàn lên bề mặt Mặt trăng).

NASA đặt mục tiêu thực hiện Artemis IV vào năm 2028, đây sẽ là chuyến đổ bộ lên Mặt trăng lần đầu tiên của nhân loại kể từ kỷ nguyên Apollo hơn nửa thế kỷ trước.