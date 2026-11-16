Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt tới Trung Đông, cảnh báo căng thẳng gia tăng

Tàu sân bay thứ ba của Mỹ hiện diện ở Trung Đông làm dấy lên lo ngại về các hành động quân sự tiếp theo

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã đến Trung Đông, nâng tổng số tàu sân bay Mỹ triển khai trong khu vực lên 3 chiếc, nguồn tin từ một quan chức Mỹ cho biết.

Với sự hiện diện của USS Theodore Roosevelt bên cạnh USS George Washington và USS George H.W. Bush, đây là một trong những đợt tập trung sức mạnh hải quân lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông trong thời gian gần đây.

USS Theodore Roosevelt trước đó rời San Diego hồi cuối tháng 9-2026 và được lên kế hoạch thay thế USS George Washington trong khu vực.

Tuy nhiên, giai đoạn chuyển giao lực lượng đã tạo ra khoảng thời gian cả ba nhóm tác chiến tàu sân bay cùng hiện diện tại Trung Đông.

Theo báo cáo, việc 3 tàu sân bay hoạt động đồng thời sẽ giúp Mỹ tăng cường đáng kể năng lực không kích, phòng thủ tên lửa, răn đe quân sự và bảo vệ các lực lượng cũng như đồng minh trong khu vực.

Căng thẳng khu vực gia tăng sau các vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Bahrain mà Iran nhận trách nhiệm, đồng thời các nỗ lực đàm phán giữa Washington và Tehran vẫn chưa đạt được tiến triển đáng kể.

Mỹ đang duy trì hiện diện quân sự quy mô lớn tại Trung Đông với hơn 20.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ cùng hàng trăm máy bay.

Theo Al Arabiya