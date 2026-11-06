Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt hướng tới Trung Đông, ông Trump cảnh báo Iran

Kênh Al Jazeera sáng 6/11 cho biết phân tích hình ảnh cho thấy vào hôm 4/11, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Mỹ, cùng bốn tàu hải quân hộ tống, xuất hiện trên Biển Đông.

Lộ trình di chuyển cho thấy nhóm tác chiến tàu sân bay này đang tiến về Trung Đông.

Theo Al Jazeera, tàu USS Theodore Roosevelt rời căn cứ hải quân San Diego, bang California vào ngày 27/9, sau đó dừng tại căn cứ hải quân Mỹ ở Yokosuka, Nhật Bản, để tham gia các cuộc tập trận quân sự trước khi hướng tới Biển Đông.

Theo Axios, dẫn lời một quan chức Mỹ, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt dự kiến ghé Singapore trong vài ngày kể từ ngày 6/11 và chưa đến khu vực trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) trước giữa tháng 11.

Những thông tin về lộ trình tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Mỹ xuất hiện trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump tuyên bố muốn tránh “phá hủy phần còn lại” của Iran, nhưng thừa nhận có thể phải làm như vậy và cảnh báo “các bạn sẽ sớm biết thôi”.

Theo báo The Times of Israel, sáng 6/11, khi trả lời câu hỏi của các phóng viên tại Phòng Bầu dục về thông tin cho rằng các nhà đàm phán Iran đang xem xét một đề xuất mới nhằm đạt được thỏa thuận hạn chế chương trình hạt nhân, ông Trump khẳng định: "Họ sẽ không làm bất cứ điều gì nếu không được chúng tôi chấp thuận... Họ đang xem xét điều gì cũng không quan trọng. Họ sẽ không có vũ khí hạt nhân".

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh: "Giờ đây, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định (về Iran). Liệu chúng tôi có muốn tiến xa hơn... và chính thức bảo đảm điều đó... để chuyện này không bao giờ tái diễn hay không. Tôi muốn tránh phá hủy phần còn lại của đất nước này nếu có thể, nhưng có lẽ tôi sẽ phải làm như vậy. Các bạn sẽ sớm biết thôi".