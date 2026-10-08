Tàu sân bay USS Abraham Lincoln trở về Mỹ sau khi tham chiến tại Trung Đông

Máy bay chiến đấu xuất kích trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln. Ảnh: US NAVY

Theo CNN, tàu USS Abraham Lincoln rời căn cứ Hải quân San Diego, bang California ngày 21-11-2025 và tham gia các hoạt động quân sự tại Trung Đông sau khi Mỹ cùng Israel phát động tấn công Iran ngày 28-2-2026. Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth dự kiến sẽ đón tàu USS Abraham Lincoln trở về.

Đợt triển khai kéo dài cũng đặt ra những lo ngại về điều kiện phục vụ của thủy thủ đoàn. Tại cuộc gặp với giới chức quân đội ở San Diego ngày 6-8, gia đình thủy thủ phản ánh áp lực về sức khỏe tinh thần và nguồn cung thực phẩm trên tàu. Trong thư gửi Quốc hội ngày 22-9, quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao cho biết, 8 thủy thủ thuộc Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã có hành vi tự sát kể từ đầu đợt triển khai.

USS Abraham Lincoln là tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Nimitz, chiếc thứ 5 trong lớp tàu sân bay này của Hải quân Mỹ. Tàu được đặt theo tên Tổng thống thứ 16 của Mỹ Abraham Lincoln và được đưa vào hoạt động ngày 11-11-1989. Tàu dài khoảng 333m, rộng 77m, lượng choán nước khoảng 95.000 tấn và có tốc độ hơn 30 hải lý/giờ. Tàu có thể mang hơn 65 máy bay cùng khoảng 2.800 thủy thủ.