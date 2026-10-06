Tàu sân bay Mỹ USS George H.W. Bush sắp trở lại Trung Đông

USS George H.W. Bush là tàu sân bay lớp Nimitz thứ 10 và cũng là chiếc cuối cùng của Hải quân Mỹ. Ảnh: Hải quân Mỹ

Theo nguồn tin từ Mỹ, tàu sân bay này đã rời Trung Đông để thực hiện chuyến thăm cảng tại Thái Lan và sẽ sớm quay lại khu vực do Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM) phụ trách. Trước đó, USS George H.W. Bush đã hoạt động khoảng 6 tháng tại Biển Arab, sau đó di chuyển sang khu vực Hạm đội 7.

Song song với việc duy trì lực lượng hải quân, Mỹ đang tăng cường hỗ trợ cho chiến dịch quân sự của Saudi Arabia nhằm vào lực lượng Houthi tại Yemen. Khoảng 200 cố vấn Mỹ được cho là đang làm việc tại các trung tâm điều hành của Saudi Arabia, hỗ trợ lập kế hoạch, cung cấp thông tin tình báo và tiếp nhiên liệu trên không.

Tuy nhiên, Washington khẳng định không trực tiếp tham chiến và không có mục tiêu quân sự cụ thể tại Yemen.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh lực lượng Chính phủ Yemen, được Saudi Arabia hậu thuẫn, phát động chiến dịch mới nhằm giành lại các khu vực do Houthi kiểm soát, trong đó có thủ đô Sanaa. Một số tuyên bố về việc kiểm soát các vị trí chiến lược như eo biển Bab el-Mandeb hiện chưa được xác nhận độc lập.

Giới quan sát nhận định việc USS George H.W. Bush quay lại Trung Đông cho thấy Mỹ tiếp tục duy trì năng lực răn đe tại khu vực, trong bối cảnh căng thẳng liên quan Iran và xung đột tại Yemen vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.