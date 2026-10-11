Tàu sân bay Mỹ USS Abraham Lincoln trở về sau 321 ngày đối đầu Iran

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ đã trở về cảng nhà sau 321 ngày triển khai, mang theo những ký hiệu chiến sự dày đặc trên cấu trúc thượng tầng. Các biểu tượng ghi nhận thành tích của nhóm tác chiến tàu sân bay trong chiến dịch Epic Fury nhằm vào Iran, đồng thời phản ánh quy mô hoạt động quân sự kéo dài nhiều tháng.

Trong chuyến thăm tàu, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã xem những ký hiệu đại diện cho các mục tiêu bị phá hủy hoặc vô hiệu hóa. Theo thông tin được công bố tại lễ đón, nhóm tác chiến do USS Abraham Lincoln dẫn đầu đã bắn hạ 77 máy bay không người lái (UAV) tấn công một chiều và đánh chìm 64 tàu thuyền Iran trong giai đoạn từ ngày 28/2 đến 22/8.

Nhóm tác chiến còn thực hiện 3.693 phi vụ chiến đấu, sử dụng 621 tấn vũ khí và phóng 450 tên lửa hành trình Tomahawk. Các tàu trong nhóm cũng tham gia đánh chặn tên lửa hành trình chống hạm và vô hiệu hóa những phương tiện tấn công đường biển của Iran.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln

Các máy bay hoạt động cùng tàu sân bay cũng mang ký hiệu riêng để ghi nhận những mục tiêu bị tấn công. Hình ảnh do truyền thông quân sự công bố cho thấy một số máy bay F/A-18F Super Hornet và F-35C có biểu tượng đại diện cho tàu ngầm, tàu mặt nước, UAV và các mục tiêu trên đất liền. Những hình ảnh này bổ sung thông tin về hoạt động tác chiến, dù không phải mọi ký hiệu đều được giải thích đầy đủ trong các thông báo chính thức.

Chiến đấu cơ cất hạ cánh trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln

Với thời gian triển khai 321 ngày, USS Abraham Lincoln có một trong những đợt hoạt động dài nhất của tàu sân bay Mỹ trong kỷ nguyên hiện đại, chỉ ngắn hơn đợt triển khai 326 ngày của USS Gerald R. Ford.

Theo các thông tin được truyền thông Mỹ dẫn lại, cuộc xung đột với Iran còn đặt ra những vấn đề lớn hơn về chi phí và tổn thất quân sự. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ ước tính chiến sự đã tiêu tốn 43,6 tỷ USD tính đến tháng 9. Trong khi đó, số liệu về quân nhân Mỹ thiệt mạng có sự khác biệt giữa thông báo chính thức và các nguồn tin báo chí.

Việc USS Abraham Lincoln trở về cảng khép lại một đợt triển khai dài ngày, nhưng những tranh cãi về điều kiện sinh hoạt, chi phí chiến tranh và mức độ thiệt hại cho thấy các hệ quả của chiến dịch vẫn chưa dừng lại cùng hành trình của con tàu.

Theo War Zone; Aviationist; CBS News; Washington Post