Tàu sân bay Mỹ thăm một quốc gia Đông Nam Á sau 6 tháng ở Trung Đông

Tàu sân bay USS George H.W. Bush của Mỹ. (Nguồn: Al-Monitor)

Theo Hải quân Mỹ, tàu sân bay lớp Nimitz cùng nhóm tác chiến trước đó đã hỗ trợ Chiến dịch Epic Fury và hoạt động phong tỏa hải quân của Mỹ trong khu vực phụ trách của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) trong 6 tháng qua, nhằm bảo đảm an ninh và ổn định hàng hải tại Trung Đông.

Đây là chuyến thăm cảng đầu tiên của Nhóm tác chiến tàu sân bay George H.W. Bush kể từ khi rời Norfolk và Mayport hồi tháng 3 để thực hiện nhiệm vụ. Nhóm tác chiến dự kiến lưu lại Phuket từ ngày 4-9/10.

Nhóm tác chiến gồm tàu sân bay USS George H.W. Bush, biên đội máy bay trên tàu CVW-7 với 9 phi đội, cùng các tàu khu trục USS Mason, USS Ross và USS Donald Cook.

Trong thời gian ở Phuket, các quân nhân Mỹ dự kiến tham gia các hoạt động giao lưu cộng đồng, tham quan và tìm hiểu văn hóa Thái Lan. Chỉ huy nhóm tác chiến cũng sẽ gặp các quan chức dân sự và quân sự Thái Lan nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ Mỹ-Thái.

Chuẩn Đô đốc Todd F. Cimicata, Tư lệnh Nhóm tác chiến tàu sân bay 10, đánh giá các quân nhân trong nhóm đã thể hiện khả năng hoạt động và sức bền “đặc biệt” trong 6 tháng qua. Theo ông, chuyến thăm Thái Lan sẽ củng cố mối quan hệ bền vững với các đối tác hàng hải nước này.

Thông báo về chuyến thăm trên trang web chính thức, Đại sứ quán Mỹ tại Thái Lan khẳng định, đất nước này là đối tác lâu đời nhất Mỹ ở châu Á và là đồng minh hiệp ước duy nhất Washington ở lục địa Đông Nam Á.

“Mối quan hệ Mỹ-Thái Lan, đặc biệt là trong lĩnh vực hàng hải, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hòa bình ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Mối quan hệ này càng được củng cố qua các cuộc tập trận song phương và đa quốc gia như Cobra Gold và các chuyến thăm cảng như thế này”, thông báo nêu rõ.

Chuyến thăm diễn ra sau khi tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ, chở khoảng 5.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ, cập cảng Laem Chabang ở miền Đông Thái Lan trong 5 ngày hồi tháng trước.

Hải quân Mỹ cho biết, Nhóm tác chiến tàu sân bay George H.W. Bush hiện đang thực hiện các hoạt động thường lệ tại khu vực phụ trách của Hạm đội 7 Mỹ.