Tàu sân bay Mỹ điều khiển UAV MQ-25A Stingray từ cách xa 3.800 km

Khi đang làm nhiệm vụ trên biển Thái Bình Dương, tàu sân bay USS Ronald Reagan của Hải quân Mỹ đã điều khiển máy bay không người lái tiếp nhiên liệu MQ-25A Stingray từ cự ly hơn 3.380 km.

Theo thông tin được Hải quân Mỹ cho biết, việc điều khiển chiếc máy bay không người lái từ khoảng cách xa như vậy đã trở nên khả thi nhờ mạng lưới vệ tinh pLEO, đây là công nghệ mang tính cách mạng.

Để thực hiện việc thu nhận tín hiệu, trạm điều khiển mặt đất MD-5C đã được sử dụng, cho phép liên lạc với UAV tiếp nhiên liệu MQ-25A ngay cả khi không có tầm nhìn trực tiếp.

Khi thực hiện kết nối, chiếc máy bay không người lái đang ở cơ sở thử nghiệm của Tập đoàn Boeing tại Mascoutah, bang Illinois - trong khi tàu sân bay USS Ronald Reagan đang ở ngoài khơi Thái Bình Dương.

Cần nhắc lại, MQ-25A Stingray là một loại máy bay không người lái cỡ lớn, thay vì vai trò trinh sát hay tấn công, nó được thiết kế để tiếp nhiên liệu cho chiến đấu cơ khi hoạt động trên không.

UAV MQ-25A Stingray có khả năng mang theo tối đa 7.200 kg nhiên liệu cho quãng đường lên đến 500 hải lý, tức là đủ sức tiếp dầu cho 2 hoặc 3 chiến đấu cơ F/A-18E/F Super Hornet trong suốt chuyến bay.

"Đây là lần liên lạc trên biển đầu tiên giữa trung tâm điều khiển tác chiến máy bay không người lái đặt trên tàu sân bay và UAV MQ-25A", Đại tá Hải quân Mỹ Daniel Fucito cho biết.

Trạm điều khiển mặt đất MD-5C tích hợp các hệ thống chỉ huy, kiểm soát, liên lạc, điện toán và tình báo của Hải quân Mỹ với phần cứng và phần mềm MDCX của Tập đoàn Lockheed Martin, cùng một số thiết bị khác.

Hệ thống này cung cấp khả năng chỉ huy và kiểm soát cho MQ-25A. Trong tương lai, tổ hợp trên cũng sẽ liên kết với các loại UAV khác hoạt động trên tàu sân bay của Hải quân Mỹ và hỗ trợ phi đội không quân của một hàng không mẫu hạm trong tương lai.

UAV MQ-25A Stingray sẽ cung cấp cho phi đội không quân trên tàu sân bay khả năng tiếp nhiên liệu giữa không trung, cho phép nhiều tiêm kích F/A-18E/F tập trung vào nhiệm vụ tấn công và tăng tầm hoạt động của phi đội.

Trước đó tàu sân bay lớp Nimitz mang tên USS Theodore Roosevelt đã trở thành chiến hạm đầu tiên của Hải quân Mỹ có khả năng sử dụng máy bay không người lái MQ-25 Stingray tiên tiến nhất.

Tổng cộng theo kế hoạch, chương trình Stingray có kế hoạch sản xuất lên tới 76 máy bay không người lái MQ-25, trong đó bao gồm 67 phương tiện hoạt động đầy đủ chức năng và 9 máy bay dùng để phục vụ công tác thử nghiệm.