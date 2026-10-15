Tàu sân bay Liêu Ninh huấn luyện ở Tây Thái Bình Dương, Nhật Bản theo dõi sát sao

Tàu sân bay Liêu Ninh cùng một số tàu khu trục của Trung Quốc trong cuộc tập trận tại Tây Thái Bình Dương. Ảnh: Chụp màn hình Globaltimes.cn

Thông báo nêu trên được quân đội Trung Quốc đưa ra trên mạng xã hội. Theo thông báo, hoạt động huấn luyện này nằm trong kế hoạch thường niên, nhằm mục đích kiểm tra và nâng cao trình độ huấn luyện sát với thực tế chiến đấu.

Thông báo cho biết cuộc huấn luyện phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế, đồng thời “không nhắm vào bất kỳ quốc gia hay mục tiêu cụ thể nào”. Trung Quốc chưa công bố thời gian và địa điểm cụ thể của cuộc huấn luyện.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết tàu sân bay Liêu Ninh cùng 3 tàu khu trục tên lửa dẫn đường của Trung Quốc đã di chuyển theo hướng đông nam trên vùng biển giữa đảo chính Okinawa và đảo Miyakojima hướng ra Thái Bình Dương.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã xác nhận được có hoạt động cất và hạ cánh của máy bay chiến đấu. Bộ đang theo dõi sát sao các động thái của nhóm tàu Trung Quốc.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 6 năm nay, tàu sân bay Liêu Ninh đã tiến hành huấn luyện ở các khu vực, trong đó có vùng biển Tây Thái Bình Dương.

Theo NHK