Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth trở thành soái hạm Hải quân NATO

Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Hải quân Hoàng gia Anh đã rời căn cứ Portsmouth để thực hiện chuyến triển khai kéo dài 3 tháng tại vùng biển Vương quốc Anh và Bắc Âu, thông tin này do ấn phẩm chuyên ngành Navy Lookout đăng tải.

Trong đợt triển khai, con tàu sẽ giữ vai trò sở chỉ huy nổi của hạm đội NATO. Vào tháng 7/2026, chiếc HMS Queen Elizabeth đã được chỉ định nhiệm vụ này, nó chính thức trở thành soái hạm của Lực lượng Phản ứng Đồng minh NATO.

Được biết đây là lần đầu tiên một trong hai hàng không mẫu hạm lớp Queen Elizabeth của Hải quân Hoàng gia Anh được đảm nhận vai trò đầy vinh dự này.

Một sở chỉ huy đã được đặt trên con tàu, có nhiệm vụ quản lý lực lượng hải quân đa quốc gia thuộc NATO và điều phối sự tương tác giữa hàng không mẫu hạm với máy bay từ nhiều quốc gia thành viên khác nhau trong Liên minh nếu gặp tình huống khủng hoảng.

Vấn đề cần phải nhắc tới đó là tàu sân bay HMS Queen Elizabeth đã trải qua đợt đại tu lớn đầu tiên kể từ khi gia nhập Hải quân Hoàng gia hồi năm 2017, công việc bảo trì nhiều giai đoạn này bắt đầu vào tháng 11/2024.

Một trong những công việc quan trọng đó là đưa tàu vào ụ khô tại Rosyth để tiến hành sửa chữa trong 8 tháng, các kỹ sư đã hiện đại hóa hệ thống động lực và thực hiện một số công việc kỹ thuật khác.

Trước khi tham gia hoạt động và diễn tập trên tàu sân bay, một chương trình huấn luyện chuyên sâu đã được tổ chức dưới sự lãnh đạo của tổ chức Tiêu chuẩn và Huấn luyện Vận hành Hạm đội (FOST).

Nội dung khóa đào tạo bao gồm hoạt động không quân, việc sử dụng tàu sân bay trong chiến đấu và các lĩnh vực chính của chiến tranh hải quân. Cùng với tàu HMS Queen Elizabeth, tàu khu trục Type 45 HMS Dauntless đã rời cảng Portsmouth để hộ tống soái hạm.

Cả hai tàu đều có thể tham gia cuộc tập trận Atlantic Thunder 2026 , đây là sự kiện huấn luyện chung với Hải quân Mỹ với kịch bản tiêu diệt một tàu chiến dịch ngoài khơi bờ biển Scotland. Cuộc tập trận nói trên dự kiến ​​diễn ra từ ngày 17/9 đến 21/9.

Theo thông báo, quá trình huấn luyện của tàu sân bay HMS Queen Elizabeth sẽ tiếp tục đến năm 2027, trong đó tham gia nhiều cuộc tập trận quy mô lớn của NATO.

Đến cuối năm 2027, con tàu nói trên dự kiến ​​sẽ thay thế chiếc HMS Prince of Wales trở thành soái hạm và tàu tấn công chủ lực của Hải quân Hoàng gia Anh, với khả năng sẵn sàng chiến đấu cao.

Trong khi đó tàu sân bay HMS Prince of Wales sẽ bắt đầu giai đoạn thứ hai của Chiến dịch FIRECREST vào mùa thu này, địa điểm cũng sẽ diễn ra ở khu vực Bắc Đại Tây Dương.

Việc tàu HMS Queen Elizabeth trở lại hoạt động sau thời gian dài gần 2 năm đại tu diễn ra trong bối cảnh Anh đang chuẩn bị thành lập một phi đội máy bay chiến đấu kết hợp trên hạm.

Kế hoạch đầu tư quốc phòng mà chính phủ Anh đã phê duyệt dự kiến ​​phân bổ 240 triệu bảng cho việc phát triển máy bay không người lái mới, bao gồm cả UAV chạy bằng động cơ phản lực, sẽ hoạt động phối hợp với tiêm kích F-35B Lightning trên chiếc HMS Queen Elizabeth.