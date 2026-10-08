Tàu sân bay hạt nhân Charles de Gaulle bốc cháy khi bảo dưỡng

Đám cháy xảy ra lúc 11h30 ngày 5/10 trên tàu sân bay hạt nhân Charles de Gaulle đang được bảo dưỡng tại căn cứ hải quân Toulon, miền nam Pháp.

Hải quân Pháp cho biết ngọn lửa bùng lên trong một khoang kỹ thuật rộng 10 m² nằm gần khu chứa máy bay. Thủy thủ đoàn lập tức triển khai lực lượng chữa cháy tại chỗ, trước khi nhận được sự hỗ trợ của lực lượng cứu hỏa tại căn cứ Toulon.

Đám cháy được khống chế lúc 12h35 và dập tắt hoàn toàn vào 13h50. Không có người bị thương. Các cơ quan chức năng Pháp cho biết sự cố không ảnh hưởng đến những hệ thống hạt nhân của chiến hạm.

Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể liên quan hoạt động cắt kim loại bằng đèn khò trong quá trình bảo dưỡng.

Khu chứa máy bay không có máy bay vào thời điểm xảy ra sự cố do Charles de Gaulle đang neo tại cảng để bảo dưỡng. Chiến hạm bắt đầu đợt bảo dưỡng từ cuối tháng 8 và dự kiến hoàn tất vào đầu tháng 12.

Trước đó, tàu hoạt động tại khu vực phía đông Địa Trung Hải trong bối cảnh xung đột Trung Đông diễn biến căng thẳng.

Charles de Gaulle là tàu sân bay hạt nhân duy nhất của Pháp và là một trong số ít tàu sân bay hạt nhân đang hoạt động trên thế giới.

Tàu dài 261,5 m, rộng 64,3 m, lượng giãn nước đầy tải 42.500 tấn và đạt tốc độ tối đa 27 hải lý/giờ, tương đương 50 km/h. Tàu có thủy thủ đoàn khoảng 1.900 người khi triển khai đầy đủ lực lượng.

Hệ thống động lực của tàu gồm 2 lò phản ứng hạt nhân K15, cung cấp năng lượng cho 2 cụm máy phát và hệ thống động lực.

Tàu sân bay Charles de Gaulle được trang bị 2 máy phóng hơi nước để đưa máy bay lên không và 3 cáp hãm giúp máy bay hạ cánh trên boong tàu

Nhóm không quân trên tàu thường gồm khoảng 30 máy bay, trong đó lực lượng chủ lực là tiêm kích hạm Rafale M. Ngoài ra còn có máy bay cảnh báo sớm E-2C Hawkeye cùng các trực thăng phục vụ nhiều nhiệm vụ.

Về phòng thủ, tàu mang 32 tên lửa phòng không Aster 15, 12 tên lửa phòng không tầm ngắn Mistral và 3 pháo tầm gần Narwhal.

Những hệ thống này tạo thành lớp phòng thủ cho chiến hạm trước các mối đe dọa trên không và trên biển.

Charles de Gaulle được hạ thủy tháng 5/1994 và chính thức đưa vào hoạt động năm 2001. Chiến hạm hiện vẫn là trung tâm của lực lượng tàu sân bay Pháp, có khả năng triển khai sức mạnh không quân từ biển trong các chiến dịch quân sự xa lãnh thổ.