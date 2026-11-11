Tàu QT1/QT2 Hà Nội - Thái Nguyên chạy cuối tuần từ 14/11

Theo Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam, với sự kết hợp giữa đường sắt, văn hóa trà, ẩm thực và tham quan các điểm đến, hành trình hứa hẹn mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm.

Ngành đường sắt tổ chức chạy thường xuyên đôi tàu khách QT1/QT2 trên tuyến Hà Nội - Lưu Xá (Thái Nguyên) phục vụ du khách. Ảnh: VNR.

Tàu QT1 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 6h25’, đến ga Lưu Xá (Thái Nguyên) lúc 8h25’. Từ đây, hành khách có thể bắt đầu tham quan các địa danh, điểm du lịch nổi tiếng.

Ở chiều ngược lại, tàu QT2 xuất phát từ ga Lưu Xá lúc 8h50’, về đến ga Hà Nội lúc 10h50’. Với lịch trình này, du khách có thể bắt đầu chuyến tham quan và khám phá các điểm đến của Thái Nguyên, Hà Nội trong ngày.

Cuối ngày, du khách có thể trở về bằng ô tô hoặc lưu trú qua đêm, sáng hôm sau đi tàu trở về Hà Nội/Thái Nguyên.

Hành trình tàu QT1/QT2 đưa đón hành khách tại các nhà ga: Hà Nội, Long Biên, Đông Anh, Phổ Yên và Lưu Xá. Đoàn tàu gồm 5 toa xe khách ghế ngồi mềm và 1 toa xe cộng đồng.

Tại toa xe cộng đồng, hành khách có cơ hội tham gia các hoạt động nghệ thuật, thưởng thức trà và khám phá những sản phẩm ẩm thực đặc trưng được chế biến từ trà xanh - nét đặc sắc gắn với văn hóa trà Thái Nguyên.

Nhằm khuyến khích hành khách trải nghiệm sản phẩm mới, ngành Đường sắt áp dụng nhiều chính sách giá vé ưu đãi.

Chương trình vé nhóm dành cho 3 hành khách với mã giảm giá M2T1 (mua 2 tặng 1) và nhóm 6 hành khách với mã M4T2 (mua 4 tặng 2).

Với khách đi tàu tập thể từ 7 người trở lên, mức giảm giá từ 15% - 30% tùy số lượng khách và thời gian mua vé. Hành khách mua vé khứ hồi được giảm 10% giá vé lượt về.

Giá vé cho hành trình toàn chặng từ Hà Nội - Lưu Xá là 180.000 đồng/vé, du khách có thể tự mình khám phá Thái Nguyên hoặc bạn có thể đặt lịch trình trọn gói theo tour.