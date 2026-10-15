Tàu phá băng duy nhất của Hải quân Anh bị hỏng cả hai động cơ

Tàu tuần tra Nam Cực, HMS Protector của Hải quân Hoàng gia Anh. Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh/AP

Vụ việc này càng làm gia tăng những lo ngại về khả năng sẵn sàng của Anh cho một cuộc xung đột quy mô lớn, cũng như các vấn đề thiếu hụt ngân sách kéo dài.

Theo bản tin, tàu phá băng HMS Protector - vốn được đóng tại Na Uy vào năm 2001 - đã gặp sự cố hỏng cả hai động cơ khi vừa rời khỏi Anh, buộc giới chức nước này phải kéo tàu trở lại căn cứ hải quân Devonport ở Plymouth.

Tờ The Telegraph cho biết, nguyên nhân có thể xuất phát từ những thiếu sót trong công tác bảo trì, mặc dù mức độ hư hại cụ thể vẫn chưa được làm rõ. Nếu con tàu không thể sửa chữa, có lẽ phải đến tận thập niên 2030 mới có tàu thay thế, tờ báo này nhận định.

Cựu chỉ huy tàu HMS Endurance, ông Tom Sharpe, cảnh báo rằng việc mất đi tàu phá băng này sẽ làm suy yếu sự hiện diện của Anh tại Nam Đại Tây Dương - nơi đang tồn tại những căng thẳng mới với Argentina liên quan đến quần đảo Falkland (phía Argentina gọi là quần đảo Malvinas) và dự án khai thác dầu khí ngoài khơi Sea Lion, cũng như trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng tại khu vực Bắc Cực.

Ông Sharpe cho biết: “Chi phí cho những con tàu này chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong ngân sách quốc phòng, nhưng lại mang lại hiệu quả to lớn trong việc khẳng định sự hiện diện và gia tăng sức mạnh mềm”.

Tàu HMS Protector thường được triển khai tới Nam Đại Tây Dương và Nam Cực để thực hiện các hoạt động khảo sát, hỗ trợ những trạm nghiên cứu khoa học, và vận chuyển nhân sự phục vụ công tác thanh sát theo các hiệp định quốc tế. Tàu này có thủy thủ đoàn khoảng 88 người. Mặc dù không được trang bị vũ khí hạng nặng, tàu vẫn sở hữu súng máy và có thể chở các đơn vị đặc nhiệm thuộc lực lượng Thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh.

Vương quốc Anh dựa vào tàu HMS Protector để duy trì ảnh hưởng tại Nam Cực. London cũng vận hành một tàu phá băng dân sự khác là RRS Sir David Attenborough, nhưng tàu này không thể thay thế vai trò tuần tra hải quân của tàu HMS Protector.

Theo RT