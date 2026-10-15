Tàu ngầm Triều Tiên phô diễn năng lực phóng loạt tên lửa hành trình chiến lược

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 15/10 cho biết nước này đã phóng thử 2 mẫu tên lửa hành trình chiến lược từ tàu ngầm ra vùng biển phía đông hôm 14/10.

Bình Nhưỡng khẳng định hoạt động nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của các hệ thống tác chiến dưới nước, đồng thời phục vụ huấn luyện hải quân.

KCNA nhấn mạnh vụ phóng không gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh các quốc gia láng giềng. Cơ quan này tuyên bố cuộc thử nghiệm đã thể hiện độ tin cậy và sức mạnh của các phương tiện răn đe mà Triều Tiên đang sở hữu.

Bình Nhưỡng thường sử dụng thuật ngữ “chiến lược” để chỉ những loại vũ khí có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Triều Tiên lần đầu thử nghiệm tên lửa hành trình chiến lược có khả năng mang đầu đạn hạt nhân vào tháng 9/2021.

Hình ảnh do nước này công bố cho thấy một tên lửa rời mặt biển theo phương thẳng đứng, trong khi quả còn lại được phóng theo góc nghiêng khoảng 45 độ.

Cả 2 tên lửa đều bay ở độ cao thấp khi tiếp cận mục tiêu. Tuy nhiên, Triều Tiên chưa công bố tầm bắn, thời gian bay hay những thông số kỹ thuật liên quan.

Tàu ngầm có thể phóng tên lửa thông qua ống phóng lôi hoặc hệ thống phóng thẳng đứng (VLS).

VLS cho phép khai hỏa theo nhiều hướng mà không cần điều chỉnh hướng tàu, đồng thời hỗ trợ phóng liên tiếp nhanh hơn do không phải nạp từng quả đạn vào ống phóng lôi.

Trong khi đó, phương thức phóng nghiêng có lợi thế khi tấn công mục tiêu ở khoảng cách gần.

Với tàu ngầm diesel-điện, việc sử dụng ống phóng lôi cũng có thể giúp mang theo nhiều tên lửa hơn so với cấu hình VLS, tùy thiết kế tàu.

Chuyên gia Hong Min thuộc Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc nhận định khả năng sử dụng cả 2 phương thức phóng có thể đem lại lợi thế chiến thuật đáng kể cho tàu ngầm Triều Tiên.

Dù Bình Nhưỡng liên tục tiến hành các vụ thử tên lửa phóng từ tàu ngầm trong những năm gần đây, năng lực tác chiến thực tế trên biển của nước này vẫn chưa được xác định rõ.

Tên lửa hành trình thường bay chậm hơn tên lửa đạn đạo và có thể dễ bị đánh chặn hơn, nhưng khả năng bay thấp giúp chúng giảm nguy cơ bị radar phát hiện.

Căng thẳng giữa Triều Tiên và Hàn Quốc gần đây gia tăng sau vụ nổ mìn tại khu vực do Seoul kiểm soát thuộc Khu Phi quân sự ngày 21/9, khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương.

Hai bên sau đó tiếp tục thử nghiệm vũ khí mới, trong đó Hàn Quốc lần đầu thử phương tiện lướt siêu vượt âm do nước này tự phát triển, còn Triều Tiên tuyên bố phóng tên lửa siêu vượt âm tầm xa có hỗ trợ trí tuệ nhân tạo.