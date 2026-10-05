Tàu ngầm Seawolf đắt đến mức nào và vì sao Mỹ chỉ đóng 3 chiếc?

Khi Mỹ khởi động chương trình tàu ngầm hạt nhân tấn công Seawolf, mục tiêu ban đầu không phải chỉ chế tạo vài chiếc tàu đặc biệt.

Hải quân Mỹ từng dự kiến xây dựng một hạm đội lớn, với kế hoạch lên tới 29 tàu ngầm lớp Seawolf để thay thế dần các tàu ngầm hạt nhân tấn công thế hệ cũ và duy trì ưu thế trước lực lượng tàu ngầm Liên Xô.

Nhưng Seawolf nhanh chóng trở thành một chương trình có chi phí rất cao. Hải quân Mỹ yêu cầu tàu phải đạt mức độ tàng hình âm thanh đặc biệt, tốc độ lớn, khả năng lặn sâu, hệ thống sonar mạnh và kho vũ khí lớn. Những yêu cầu này kéo theo thiết kế phức tạp và chi phí phát triển đáng kể.

Một số tài liệu của Cơ quan Kiểm toán Chính phủ Mỹ (GAO) cho thấy chi phí trung bình của tàu ngầm lớp Seawolf được ước tính khoảng 1,85 tỷ USD/chiếc theo giá trị thời kỳ đó.

Đây là con số rất lớn đối với một tàu ngầm hạt nhân tấn công vào thời điểm chương trình được triển khai.

Chi phí cao đã trở thành một trong những nguyên nhân khiến quy mô chương trình bị cắt giảm. Tuy nhiên, yếu tố quyết định lại đến từ sự thay đổi của môi trường chiến lược.

Khi Chiến tranh Lạnh kết thúc năm 1991, Liên Xô tan rã và nguy cơ đối đầu trực tiếp với hạm đội tàu ngầm Liên Xô giảm mạnh.

Mỹ không còn nhu cầu cấp thiết phải xây dựng một hạm đội Seawolf với quy mô hàng chục chiếc.

Kế hoạch 29 tàu vì thế lần lượt bị cắt giảm xuống chỉ còn 3 tàu. Đó là tàu ngầm hạt nhân tấn công USS Seawolf, USS Connecticut và USS Jimmy Carter.

Điều đáng chú ý là việc chỉ đóng 3 chiếc không có nghĩa chương trình Seawolf thất bại hoàn toàn.

Ngược lại, những công nghệ được phát triển cho lớp tàu này đã trở thành nền tảng quan trọng cho các chương trình tàu ngầm Mỹ sau đó.

Seawolf vì vậy trở thành một trường hợp đặc biệt trong lịch sử vũ khí Mỹ: một chương trình được thiết kế cho cuộc đối đầu lớn nhất dưới lòng biển, nhưng vừa quá đắt để sản xuất hàng loạt thì đối thủ chiến lược lại biến mất.