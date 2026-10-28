Tàu ngầm Nga phóng tên lửa đạn đạo hạt nhân tầm bắn hơn 9.000 km

Bộ Quốc phòng Nga ngày 28/10 thông báo tàu ngầm hạt nhân chiến lược Đại nguyên soái Suvorov đã phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa RSM-56 Bulava khi đang lặn ở biển Okhotsk. Hoạt động nằm trong kế hoạch huấn luyện chiến đấu của hải quân Nga.

Theo cơ quan báo chí Hạm đội Thái Bình Dương, tên lửa được phóng về phía thao trường Chizha thuộc tỉnh Arkhangelsk, cách vị trí khai hỏa từ 5.000-6.000 km.

Các đầu đạn mô phỏng của tên lửa Bulava đều đến khu vực mục tiêu trong thời gian quy định.

Đại nguyên soái Suvorov thuộc Đề án 955A Borei-A, dòng tàu ngầm hạt nhân chiến lược được Nga phát triển để tăng cường năng lực răn đe hạt nhân trên biển.

Tàu dài 170 m, rộng 13,5 m, lượng giãn nước 24.000 tấn. Tốc độ tối đa khi lặn đạt 56 km/h và tầm hoạt động không giới hạn. Tàu được biên chế cho Hạm đội Thái Bình Dương vào cuối tháng 12/2022.

So với phiên bản Borei ban đầu, các tàu Borei-A được cải tiến về hệ thống thông tin liên lạc, giảm tiếng ồn khi hoạt động và mở rộng không gian sinh hoạt cho thủy thủ đoàn.

Bộ Quốc phòng Nga dự kiến tiếp nhận ít nhất 8 tàu thuộc dòng Borei, gồm 3 chiếc phiên bản đầu và 5 chiếc Borei-A.

Vũ khí chủ lực của lớp tàu ngầm này là 16 tên lửa đạn đạo RSM-56 Bulava, có tầm bắn ước tính 9.300-10.000 km.

Mỗi tên lửa có thể mang từ 6-10 đầu đạn hạt nhân, với sức công phá tương đương 100.000-150.000 tấn thuốc nổ TNT mỗi đầu đạn. Theo thông số được công bố, một tàu ngầm Borei có thể mang tối đa 160 đầu đạn hạt nhân.

Tên lửa Bulava sử dụng thiết kế 3 tầng đẩy. Hai tầng đầu tiên dùng nhiên liệu rắn, trong khi tầng thứ ba sử dụng nhiên liệu lỏng để hỗ trợ cơ động trong giai đoạn triển khai đầu đạn.

Tên lửa được thiết kế nhằm tăng khả năng xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa chiến lược của đối phương.

Theo số liệu được công bố, đến giữa năm 2025, hải quân Nga đã biên chế ít nhất 128 tên lửa Bulava, trang bị cho 8 tàu ngầm thuộc Đề án 955 và 955A.

Việc phóng thử từ Đại nguyên soái Suvorov tiếp tục thể hiện vai trò của lực lượng tàu ngầm hạt nhân trong năng lực răn đe chiến lược của Nga.