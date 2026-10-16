Tàu ngầm 'lưng gù' của Triều Tiên lần đầu 'khạc tên lửa' trên biển

Theo các nhà phân tích Hàn Quốc, đây có thể là lần đầu tiên tàu ngầm Hero Kim Kun Ok khai hỏa vũ khí, kể từ khi Bình Nhưỡng công bố con tàu này cách đây 3 năm.

Vụ phóng tên lửa hành trình từ tàu ngầm của Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 15/10 cho biết, Cục Quản lý Tên lửa nước này đã tổ chức các vụ phóng nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng hải quân. KCNA không tiết lộ tên tên lửa, thời gian bay hay quãng đường chúng di chuyển, nhưng công bố hình ảnh một tàu ngầm cùng các tên lửa rời bệ phóng, để lại những vệt lửa trên bầu trời.

Dựa trên các hình ảnh này, một số chuyên gia Hàn Quốc nhận định tàu ngầm tham gia thử nghiệm là Hero Kim Kun Ok, mẫu tàu có lượng giãn nước khoảng 3.000 tấn.

KCNA cho biết cuộc thử nghiệm nhằm đánh giá trạng thái sẵn sàng chiến đấu của các hệ thống tác chiến dưới nước, đồng thời giúp hải quân nâng cao khả năng thực hiện những nhiệm vụ chiến lược.

Bộ Tham mưu Liên quân Hàn Quốc không công bố thông tin về các vụ phóng trong ngày 14/10. Tuy nhiên, đến ngày hôm sau, cơ quan này cho biết đã theo dõi tên lửa từ trước thời điểm phóng cho đến khi chúng kết thúc hành trình.

Hãng tin Yonhap dẫn lời người phát ngôn của Bộ Tham mưu Liên quân Hàn Quốc cho biết một tên lửa được phóng từ ống phóng thẳng đứng, trong khi quả còn lại xuất phát từ ống phóng ngư lôi.

Tàu ngầm Hero Kim Kun Ok, mang số hiệu 841, được Triều Tiên hạ thủy ngày 6/9/2023. Dù được Bình Nhưỡng gọi là tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật, Hero Kim Kun Ok thực chất sử dụng động cơ diesel-điện và được cải tạo từ thân tàu ngầm lớp Romeo cũ do Liên Xô thiết kế. Cụm từ "hạt nhân" ở đây đề cập đến các tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân mà con tàu được thiết kế để sử dụng, chứ không có nghĩa tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Trước cuộc thử nghiệm lần này, Triều Tiên chưa từng công khai thông tin về việc Hero Kim Kun Ok phóng vũ khí.

Tàu ngầm diesel-điện Hero Kim Kun Ok của Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)

Theo một số nhà phân tích Hàn Quốc, h2 loại vũ khí được sử dụng có thể là tên lửa hành trình tầm xa Hwasan-2 và tên lửa Pulhwasal-3-31 có tầm bắn ngắn hơn. Tuy nhiên, danh tính của các tên lửa chưa được phía Triều Tiên xác nhận.

Bình Nhưỡng tuyên bố Pulhwasal-3-31 có tầm bắn lên tới 2.000 km và có khả năng mang đầu đạn hạt nhân chiến thuật Hwasan-31. Với tầm bắn được công bố này, tên lửa có thể vươn tới toàn bộ lãnh thổ Hàn Quốc cũng như các căn cứ quân sự của Mỹ tại Nhật Bản.

Theo một chuyên gia được Korea JoongAng Daily dẫn lời, việc phóng hai loại tên lửa có tốc độ và quỹ đạo tiếp cận khác nhau, vào những thời điểm khác nhau, có thể khiến hệ thống phòng không đối phương gặp nhiều khó khăn hơn trong việc phát hiện và đánh chặn.

Tên lửa hành trình thường bay ở độ cao thấp, trong một số trường hợp chỉ khoảng 100 m so với mặt đất. Đặc điểm này khiến chúng khó bị radar phát hiện hơn so với tên lửa đạn đạo trong một số điều kiện tác chiến.

Khác với các vụ phóng tên lửa đạn đạo, việc thử nghiệm tên lửa hành trình không thuộc phạm vi cấm theo các nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên.

Lần gần nhất Bình Nhưỡng công bố thử nghiệm tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm là vào tháng 1/2024. Khi đó, tên lửa Pulhwasal-3-31 được phóng từ tàu ngầm thử nghiệm lớp 2.000 tấn mang tên 8.24 Yongung, dưới sự chứng kiến của Kim Jong Un.

Đầu tuần này, Triều Tiên cũng phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật từ khu vực Bình Nhưỡng về phía vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên. Các vụ phóng liên tiếp cho thấy Bình Nhưỡng tiếp tục thử nghiệm nhiều phương thức triển khai tên lửa, trong đó có năng lực phóng vũ khí từ tàu ngầm.