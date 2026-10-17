Tàu ngầm Hero Kim Kun Ok của Triều Tiên lần đầu phô diễn năng lực tên lửa chiến lược?

Tàu ngầm Hero Kim Kun Ok, được Triều Tiên giới thiệu vào tháng 9/2023, đang thu hút sự chú ý sau vụ thử 2 loại tên lửa hành trình chiến lược trên vùng biển phía đông ngày 14/10/2026.

Hình ảnh do Bình Nhưỡng công bố khiến giới quan sát đặt câu hỏi liệu con tàu này đã tiến gần hơn tới trạng thái sẵn sàng chiến đấu hay chưa.

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), cuộc thử nghiệm nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng của các hệ thống tác chiến dưới nước và huấn luyện hải quân thực hiện nhiệm vụ chiến lược.

Tuy nhiên, cơ quan này không xác nhận rõ tên tàu ngầm được sử dụng trong vụ phóng.

Các hình ảnh công bố khiến giới phân tích nghiêng về khả năng tàu ngầm Hero Kim Kun Ok tham gia thử nghiệm. Nếu được xác nhận, đây sẽ là dấu hiệu đáng chú ý đối với chương trình phát triển tàu ngầm mang tên lửa của Triều Tiên.

Hãng tin AP cho biết những vụ phóng trước đây chủ yếu sử dụng tàu ngầm lớp khoảng 2.000 tấn, vốn được nhiều chuyên gia xem là phương tiện thử nghiệm hơn là một tàu ngầm tên lửa hiện đại đã sẵn sàng hoạt động.

Hero Kim Kun Ok được Bình Nhưỡng giới thiệu là tàu ngầm tấn công chiến thuật có khả năng mang vũ khí hạt nhân.

Hình ảnh công bố khi đó cho thấy con tàu có nhiều cửa phóng tên lửa bố trí trên phần tháp tàu. Một số đánh giá bên ngoài cho rằng thiết kế có thể cho phép mang khoảng 10 tên lửa, nhưng số lượng và cấu hình vũ khí thực tế chưa được xác nhận đầy đủ.

Khả năng mang nhiều tên lửa giúp tàu ngầm mở rộng lựa chọn tấn công, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các bệ phóng trên đất liền.

Tàu ngầm cũng có thể tạo ra sự khó đoán về vị trí khai hỏa, khiến đối phương phải phân bổ nguồn lực giám sát trên biển.

Dù vậy, một tàu ngầm có nhiều ống phóng chưa đồng nghĩa với việc đã đạt năng lực tác chiến hoàn chỉnh.

Khả năng hoạt động bí mật, độ tin cậy của hệ thống vũ khí, chất lượng huấn luyện thủy thủ đoàn và năng lực bảo dưỡng đều quyết định hiệu quả thực tế.

Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) từng đánh giá vào tháng 7/2025 rằng Hero Kim Kun Ok chưa ở trạng thái hoạt động đầy đủ, gần 2 năm sau khi được giới thiệu.

Vì thế, vụ thử ngày 14/10 có thể là dấu hiệu tiến triển, nhưng chưa đủ để kết luận con tàu đã đạt khả năng triển khai tác chiến thường xuyên.