Tàu ngầm hạt nhân Nga phóng tên lửa vào các mục tiêu khi đang lặn

Toàn cảnh cuộc diễn tập bắn đạn thật. Video: Bộ Quốc phòng Nga

Theo thông báo ngày 14/10 của Bộ Quốc phòng Nga, tàu ngầm tấn công Novosibirsk thuộc lớp Yasen-M đã phóng tên lửa khi đang lặn dưới nước trong khuôn khổ cuộc diễn tập theo kế hoạch.

Báo cáo cho biết, một tên lửa hành trình Oniks đã đánh trúng mục tiêu mô phỏng là tàu chiến đối phương ở khoảng cách 170km. Trong khi đó, tên lửa hành trình Kalibr được sử dụng để tấn công mục tiêu trên đất liền tại thao trường Kura, trên bán đảo Kamchatka, cách vị trí phóng hơn 1.200km.

Theo RT, tàu ngầm Novosibirsk dài 130m, là chiếc tàu ngầm đầu tiên thuộc phiên bản nâng cấp Yasen-M được sản xuất hàng loạt. Quá trình đóng tàu bắt đầu vào năm 2013 và tàu được hạ thủy năm 2019. Đến năm 2022, Novosibirsk gia nhập Hạm đội Thái Bình Dương của Nga, cùng thời điểm tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo Knyaz Oleg được biên chế cho hạm đội này.