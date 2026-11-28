Phát biểu tại buổi lễ thượng cờ trên tàu ngầm hạt nhân Perm ngày 27/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh đây là tàu ngầm lớp Yasen-M thứ năm được bàn giao cho hạm đội trong vòng 6 năm qua.

"Tôi muốn đặc biệt nhấn mạnh rằng Nga là một trong số ít quốc gia trên thế giới có khả năng chế tạo những tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mạnh mẽ như vậy - những vũ khí có tầm vóc và ý nghĩa toàn cầu", ông Putin nói.

Trước đó hồi tháng 7, Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Alexander Moiseyev đã xác nhận tàu ngầm Perm sẽ gia nhập lực lượng trước cuối năm nay.

Tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Yasen-M của Hải quân Nga

Dù tàu ngầm tấn công thường không được xếp vào nhóm vũ khí cấp chiến lược như tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo vốn dùng để thực hiện các đòn tấn công hạt nhân quy mô lớn, tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân vẫn đảm nhận nhiều chức năng chiến lược quan trọng.

So với tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Borei, lớp Yasen mang hỏa lực nhỏ hơn nhiều lần. Tuy nhiên, sự kết hợp giữa tầm hoạt động gần như không giới hạn cùng các tên lửa hành trình tầm xa, độ chính xác cao và tốc độ siêu vượt âm giúp tàu có khả năng xuyên thủng các hệ thống phòng không tiên tiến, thực hiện đòn tấn công hạt nhân nhằm vào nhiều mục tiêu trên biển lẫn trên đất liền.

Perm cũng là tàu ngầm đầu tiên trên thế giới được thiết kế ngay từ đầu để tích hợp tên lửa hành trình siêu vượt âm.

Yasen-M là lớp tàu ngầm tấn công lớn nhất thế giới được phát triển kể từ sau Chiến tranh Lạnh, sở hữu hệ thống định vị thủy âm (sonar) có công suất lớn.

Cụm sonar hình cầu cỡ lớn chiếm phần lớn diện tích mũi tàu, buộc các ống phóng ngư lôi phải bố trí lùi về phía sau. Thiết kế này nhằm tối ưu hóa khả năng nhận thức tình huống và mở rộng tầm phát hiện mục tiêu từ khoảng cách xa.

Bên cạnh đó, tàu được áp dụng các biện pháp giảm tiếng ồn chuyên sâu, với toàn bộ hệ thống máy móc đặt trên các bệ giảm chấn.

Sự kết hợp giữa độ ồn thấp, khả năng trinh sát tầm xa, tên lửa siêu vượt âm và tầm hoạt động không giới hạn biến Yasen-M thành một trong những khí tài đáng gờm nhất của Hải quân Nga, đặc biệt trong bối cảnh hạm đội tàu mặt nước của nước này thu hẹp đáng kể sau khi Liên Xô tan rã.

Giới quan sát nhận định năng lực của tàu ngầm Perm phản ánh thực tế rằng tàu ngầm hạt nhân vẫn là một trong số ít lĩnh vực công nghiệp quốc phòng mà Nga duy trì được năng lực cạnh tranh hàng đầu thế giới.

Hiện Nga duy trì dây chuyền sản xuất đồng thời ba lớp tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, gồm tàu ngầm tấn công Yasen-M, tàu ngầm tên lửa đạn đạo Borei và lớp Khabarovsk.

Trong đó, Khabarovsk là dòng tàu ngầm chuyên biệt trang bị ngư lôi mang đầu đạn hạt nhân, với chiếc đầu tiên đã bắt đầu quá trình thử nghiệm trên biển từ tháng 8.